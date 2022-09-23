他路口禮讓救護車　後方2機車剎不住撞成一堆...2人受傷

記者林悅／台南報導

台南市北區22日上午發生1起車禍，1部機車禮讓消防局和緯分隊救護車出勤緊急剎車，導玫後方2部機車追撞，共造成2人受傷，幸好都是輕傷，車損也不嚴重，初步了解係機車在行進中，見救護車從分隊駛出而減速禮讓，造成後方來車疑未保持安全距離，機車急煞才人車滑倒，全案由市警五分局調查處理中。

▲台南市發生1起因機車禮讓消防局救護車出勤，後車急煞追撞滑倒車損人傷，共有2車2人受害，幸好都是輕傷，車損也不嚴重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，22日上午10時許，台南市消防局和緯消防隊救護車，據報出勤欲執行1起緊急救護案件，當救護車鳴警報器出勤，在路口有機車騎士發現而依規定減速欲禮讓救護車先通行，但後方接駛而至的機車，見前方機車突減速，馬上緊急煞車，卻造成機車失控追撞滑倒，幸好機車騎士僅受輕傷，機車受損不嚴重。台南市警五分局交通分隊據報派員到場勘查測繪蒐證，並管制交通疏導人車。

交通分隊小隊長黃建瑋說，本案顏姓民眾騎乘機車，沿文賢路外側快車道至680巷口時，因聽聞救護車鳴笛聲，減速剎車，遭後方陳姓男子所騎機車追撞，雙方均擦挫傷，無酒駕情事。

本案發生後，五分局員警立即在場實施交管，避免發生二次事故，警方呼籲用路人隨時留意車前及周邊狀況，並與前車保持安全距離，以維自身及用路人安全。，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。