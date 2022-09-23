驚悚瞬間曝！貨車違規左轉害「紅牌重機騎士撞噴」　四肢骨折送醫

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗市為公路22日傍晚發生一起車禍！一輛貨車違規於雙黃線左轉，當場撞上直行的紅牌重機，騎士一度受困車底。警消獲報到場，將四肢骨折的騎士救出，而車禍的瞬間也被後方駕駛的行車紀錄器給拍下。

▲▼苗栗貨車違規雙黃線左轉，害重機騎士撞噴，全身多處骨折送醫治療。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗栗警察分局於22日傍晚5時04分接獲報案稱，苗栗市為公路有大型重型機車與自小貨車交通事故，立即指派員警前往處置，員警於現場發現大型重型機車駕駛倒地受傷，傷者由消防救護人員協助傷者送醫。

警方初步調查，36歲徐男騎乘紅牌重機沿為公路由西往東直行，與雙黃線左轉由60歲郭男所駕駛的自小貨車發生側撞，騎士當場倒地受傷。消防救護人員到場後緊急將人救出，徐男多處擦挫傷及骨折，所幸意識清楚，目前已轉院治療中。警方指出，雙方均無酒駕情形，本件事故初步疑為自小貨車駕駛違規跨越雙黃線左轉，有關詳細事故原因尚需調查確認。

後方駕駛的行車紀錄器則拍到車禍發生經過，重機騎士原先騎乘在內側車道，而後切到外側車道順順直行約7秒左右，就遭違規左轉的貨車撞上，後方車輛駕駛見狀忍不住發出驚呼。而現場玻璃碎片噴滿地，路面上還留有大片殷紅血跡，令人怵目驚心。