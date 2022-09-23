新竹市客家親子嘉年華　打勾勾劇團「客家超人大作戰」登場



▲台灣客家聯盟協會與新竹市客家諮詢協會，邀請「打勾勾劇團」量身打造客家親子劇「客家超人大作戰」。（圖／台灣客家聯盟協會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

台灣客家聯盟協會與新竹市客家諮詢協會，為了推廣客家文化與傳承客家文化的多元性與年輕性，今年的客家親子嘉年華活動中，邀請「打勾勾劇團」量身打造適合闔家觀賞的客家親子劇「客家超人大作戰」，歡迎新竹的大朋友小朋友一起勾勾手前往觀賞。

小時候伸出小拇指跟好朋友做約定，就像打勾勾劇團帶著童趣的心，不只說故事要給小朋友聽，同時也要滿足陪同孩子的爸爸媽媽。讓每次的節目都能讓大家同樂一起體驗劇場的瘋狂創意和潛移默化的教育意義。

▲▼活動為免費進場，歡迎大小朋友一起共襄盛舉。

新竹市客家諮詢協會理事長魏木忠表示，協會邀請國內知名大型兒童劇團的優秀演員共同演出。舞台的豐富感，演員們的喜感，道具與服裝的華麗感，劇場內容的層次感，值得與闔家扶老帶幼共同觀看！

除了親子劇，表演中還聘請國內爵士鼓擊鼓權威的慕尼克音樂學苑作為暖場表演，卓越的爵士鼓表演者用最盡心的演出，表演免費進場，歡迎大小朋友們前往欣賞。

2022打勾勾劇團量身製訂客家親子劇場「客家超人大作戰」

活動時間：9/24（星期六）下午4點到6點

活動地點：新竹市北大公園（府後街76號）的草地上

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