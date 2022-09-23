桃園驚傳虐童！男童遭餵吸電子菸嗆到狂咳　玩槍影片曝光掀眾怒

記者黃翊婷／綜合報導

桃園驚傳疑似虐童事件！一名網友在臉書PO出2段影片，只見一名男童被大人餵著吸食電子菸，吸了幾口便嗆得一直咳嗽；另一段影片中，男童被抱著坐在車裡，手上還揮舞著一把槍。消息傳開後掀起眾怒，但很快有一名自稱是男童生父的人在文章底下留言，聲稱小孩當時是暫時交給別人帶的，自己並不知情，事後已向桃園警分局埔子派出所報案。

▲男童遭餵吸電子菸的影片被網友備份下來並PO上臉書。（圖／翻攝自Facebook，下同）

在網路流傳的第一段影片中，男童疑似被安置在車子的後座，鏡頭外有人伸手拿來電子菸，孩子似乎以為那是食物，張嘴便吸了幾口，隨即被嗆得一直咳嗽，一旁隱隱約約還聽到其他大人的笑聲。第二段影片中，男童被人抱著坐在車子前座，手上卻拿著一把槍，一邊揮舞一邊敲擊車子內裝，此時，疑似拍攝者的男子用台語在鏡頭外大喊，「別再敲了，那是你爸的車」。

▲男童把玩槍枝。

影片流傳開之後，掀起眾多網友憤怒，懷疑男童遭受虐待，紛紛在該篇文章底下留言痛批，「社會局該關心了吧」、「太扯了」、「傻眼」、「可以救救小孩嗎」、「無聊當有趣」、「引人憤怒」。

然而，隨著爭議越鬧越大，原本上傳影片的IG帳號已改設為私人。接著，有一名自稱是小孩生父的男子在臉書文章底下留言，聲稱影片中的男子不是小孩的父親，事發當時他不在場，孩子是交給保母照顧，「造成這樣的問題發生是我這個做父親的不對」，孩子目前已經接回，正在旁邊睡覺。

▲自稱是男童生父的男子（紅框）留言聲稱已經報案。

該名男子說，自己是在影片被PO出來才知道這件事，PO影片的人他聯繫不上，事後已經向桃園警分局埔子派出所報案，不便再多說什麼，希望這件事情到此結束就好，不要對孩子造成二次傷害。不過，有其他網友質疑，該男子聲稱已經報案，卻不肯出示報案三聯單，而且他的臉書帳號沒有任何關於生活的貼文，小孩的照片也是在事情鬧大之後才更新為大頭照，可能是假帳號。

至於該男子是否為男童生父、孩子是否真的有受到不當對待，目前還有待進一步查證。

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