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廖老大點名難喝！老闆怒改「6字店名」自創品牌　網笑：一定去朝聖

▲▼廖老大點名難喝的加盟店 業主自創品牌改名「最難喝的飲料」。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲曾遭廖老大點名難喝，業主自創「最難喝的飲料」再出發，網笑「一定要去朝聖」。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者趙蔡州／綜合報導

「阿娘喂！廖老大茶坊」桃園觀音新生店日前遭網紅廖老大點名「超難喝」，氣得加盟主決定退出加盟，事後甚至怒砸招牌洩憤。有網友近日發現，當事店面已換上了新的招牌及裝潢，業者似乎打算改成自有品牌重新出發，店名則是「最難喝的飲料」，讓其他網友笑說「笑死，這一定要去朝聖」。

「阿娘喂」桃園觀音新生店今年7月17日才開幕，不料8月底就遭廖老大點名「超難喝」、「這家店就放給他爛、給他倒」，氣得加盟主在通訊軟體上批評總部，最終由廖老大終止授權，加盟主也在臉書上證實，觀音新生店9月初就會結束營業，只經營了短短不到2個月就關門。

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▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲業者退出加盟後，一度傳出被砸店消息。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

業者退出加盟後，9月11日一度傳出被砸店消息，事後證實是業者要改成自有品牌重新出發，在拆卸原「阿娘喂」招牌時自砸招牌洩憤，並非遭人砸店。如今過了約半個月，有網友23日發現，當事店面已換上了新的招牌及裝潢，店名則改為「最難喝的飲料」，其中「難」字還特別圈起來，

其他網友看了店面照後紛紛笑說「這是自我解嘲嗎」、「這個店名就會讓人好奇而買一杯來喝喝看」、「笑死，這一定要去朝聖」、「身為在地人，一定要大力捧場」、「來去看看到底多難喝好了，不夠難喝我是不喝的哦」、「這個會紅喔，反向操作」、「這名字，看了都想試試」。

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