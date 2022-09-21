婆婆逼生第2胎「獨子會孤僻」　老公也挺！她崩潰：你都出差不在家

▲原PO不想再生第二胎。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「有什麼辦法讓婆婆、老公不要再逼我生小孩了？」一名女網友發文表示，她的孩子才剛滿6個月，婆婆就各種暗示她要再生第二胎，但是她白天要上班、晚上要顧小孩，「一打二」光用想的就覺得崩潰，她到底該怎麼做才好？

女網友在臉書社團「爆系知識家」上貼文，提到她的孩子才出生滿6個月，婆婆就一直勸她再生一胎，包含要她別把小嫩嬰時期的東西送人、一個小孩很孤單、獨生子會孤僻不懂得分享。

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由於老公也想要第二個孩子，所以原PO坦言，她根本無法拿對方當擋箭牌。而讓原PO不想生小孩的原因是，老公不太幫忙照顧小孩，又有一個很花時間的興趣，「他純粹覺得獨生子很可憐、很孤單」。

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▲婆婆、老公都勸原PO再生一個小孩。（示意圖／CFP）

原PO表示，她白天要上班，晚上又要顧小孩，現在就已經覺得很忙碌、錢不夠用，「怎麼可能還想生第二個？」更何況老公常出差不在家，要她一打二真的光想就崩潰。她實在不想和老公、婆婆撕破臉，因此上網求助大家有沒有什麼好方法能解決這個問題？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光是老公不幫忙就沒有理由生第二胎了」、「放手讓先生顧！不要想說先生不行、先生不會，媽媽也不是一開始就什麼都會」、「這種婆婆、老公千萬不要再生」、「獨生子很可憐，讓老婆偽單親就不可憐嗎」、「直球對決，原因講清楚，這是事實也是現實」、「有一半以上會說要生第二胎的人，都不是親自照顧小孩的人」。

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