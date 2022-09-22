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後宮嬪妃不侍寢還會巫術！日本爆紅宮廷小說《後宮之烏》來台發行

▲▼奇幻宮廷小說《後宮之烏》在日本爆紅，更被改編動畫將於當地播出。（圖／翻攝自YouTube／アニプレックス YouTube チャンネル）

▲奇幻宮廷小說《後宮之烏》在日本爆紅，更被改編動畫將於當地播出。（圖／翻攝自YouTube／アニプレックス YouTube チャンネル）

記者林育綾／綜合報導

後宮題材永遠有特殊魅力，而加上奇幻元素更引人入勝！作家白川紺子打造以宮中神祕妃子為故事的小說《後宮之烏》在日本爆紅，總共7集，累積銷售超過120萬冊，近來更被改編動畫將於當地播出。如今小說也將發行來台，由三采文化推出繁體中文版原著小說第1集，讓台灣讀者搶先以文字神遊於皇宮之中！

▲▼後宮嬪妃免侍寢還會巫術！日本爆紅奇幻宮廷小說《後宮之烏》在台灣發行中文版。（圖／三采文化提供）

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▲後宮嬪妃免侍寢還會巫術！日本爆紅奇幻宮廷小說《後宮之烏》在台灣發行中文版。（圖／三采文化提供）

書名《後宮之烏》其中的「烏」，代表的是宮中一位身分特殊、具有法術的妃子─烏妃，這位居住在後宮的嬪妃，既不侍寢、見了帝王也不必跪拜，甚至不隨著帝王替換而卸任。她人如其名，總是穿著一身黑色宮裝，由知名漫畫家香魚子繪製的小說封面，一位年輕女子戴著華美的飾品、手捧一朵牡丹，這朵牡丹正是烏妃施展法術的法器。

有別於宮廷劇中的眾妃子「宮鬥」情節，作者在故事中加入了多種元素，包括奇幻、情感救贖、身分之謎，讓人在閱讀過程中欲罷不能。據傳烏妃可施展的法術是為他人完成心願，只要能付出對等代價，從咒殺到尋找失物，都能如願以償。

而某天，從不與她往來的帝王帶著侍從踏進烏妃寢宮，要求找出一枚附有幽鬼翡翠耳飾的失主，命運輪盤也開始隨之轉動，從主角命名帶著對比的夏姓帝王，與具有寒冬意涵的烏妃壽雪，暗示著兩人的命運糾葛。

▲▼奇幻宮廷小說《後宮之烏》在日本爆紅，更被改編動畫將於當地播出。（圖／翻攝自YouTube／アニプレックス YouTube チャンネル）

▲有別於宮廷劇中的眾妃子「宮鬥」情節，作者在故事中加入了多種元素。（圖／翻攝自YouTube／アニプレックス YouTube チャンネル）

《後宮之烏1：不宣之祕》中文版將於9月23日起在網路書店進行預購，9月30日正式上市，首刷將限定提供讀者獨家收藏體驗，推出烏妃神奇法術象徵物之一「烏羽書籤」、女主角插畫「烏妃宮裝卡」，陪伴讀者沉浸於奇幻宮廷謎團中。為了滿足讀者對於書中角色的後續發展、命運揭密，第2～7冊也將在今年至2023年間接續推出。

▲▼後宮嬪妃免侍寢還會巫術！日本爆紅奇幻宮廷小說《後宮之烏》在台灣發行中文版。（圖／三采文化提供）

▲日本爆紅奇幻宮廷小說《後宮之烏》在台灣發行中文版。（圖／三采文化提供）

目前由日本官方釋出的動畫預告片，可以看到宮殿細緻畫風，幕後團隊由各領域知名影視工作者組成，如人氣動畫《銀魂》導演宮脇千鶴、角色設計竹内進二，電視劇《一公升的眼淚》、《凪的新生活》、《錢的盡頭是愛情的開始》編劇大島里美進行劇本統籌，動畫《排球少年!!》、電影《劇場版信號：長期未解決事件搜查班》編曲家橘麻美擔當配樂，堅強陣容讓小說動畫化十分令人期待。

▼影／《後宮之烏》動畫化，10月將在日本播出：

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