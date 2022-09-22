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四川強震失聯17天終於獲救！　他靠摘野果、喝水保命

▲▼有重度近視卻掉了眼鏡的甘宇，失聯17天後平安獲救。（圖／翻攝微博）

▲有重度近視卻掉了眼鏡的甘宇，失聯17天後平安獲救。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

四川瀘定5日發生規模6.8強震，超過66人死亡，灣東水電站員工甘宇因在逃生時體力不支，被迫留在山上。過去17天甘宇與外界完全斷絕聯繫，全靠摘野果和喝水充飢，直到21日終於獲救，更幸運的是他的生命體徵平穩，精神狀態也良好。

綜合陸媒報導，地震發生後，灣東水電站員工羅永第一時間將大壩的2個水閘打開，避免進一步釀災，之後羅永在8日被直升機救出，但他28歲且近視嚴重的同事甘宇掉了眼鏡，還因逃生途中體力不支，只能留在山上等待救援，之後卻完全失去音訊。

甘宇的堂哥和家人在12日趕到王崗坪鄉，甘宇失蹤地點區域找尋他的下落，但遍尋不著，20日又再度從成都回到王崗坪鄉，終於在隔天等來好消息。

歷劫歸來的甘宇被發現時，身上仍穿著水電站的外套，褲子和鞋子幾乎磨爛，腿上和身上多處擦傷，臉上沒了眼鏡，獲救後回到王崗坪鄉的猛虎崗，接受眾人給他的餅乾等食物補充能量。

甘宇告訴堂哥，過去17天裡他一個人被困在山上，從山谷爬到山頂，全靠喝水、摘野果充飢，晚上就睡在樹下。甘宇幸運等到救援隊，聽到人聲時他不斷喊著「救命呀」，終於吸引到救援注意，最終獲救。

瀘定地震後，統計死亡人數至少66人，其中甘孜州38人、雅安市28人；15人失聯、253人受傷，其中危重傷5人，重傷70人。

地震專家綜合情況分析，表示這次地震位於鮮水河斷裂帶南東段磨西斷裂附近，近期原震區不太可能發生更大的地震。專家認為此次瀘定地震也不是2008年汶川地震的餘震，發生原因也和乾旱無關。

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