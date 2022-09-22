台鐵搶通2路段今復駛！旅客回流了　國慶東部訂票「增近1成」

▲台鐵EMU3000型新美學城際列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

918強震重創花東，台鐵花蓮到台東間中斷4天，出現6成退票潮，台鐵昨(9/21)搶通台東到富里、花蓮到鳳林，今上午6時起2路段復駛，預計9月底更將搶通至玉里，僅剩玉里和富里18.8公里採公路客運接駁，讓旅客信心回穩，台鐵今(9/22)統計，國慶雙十連假訂票出現回流趨勢，已增加近1成。

原本花蓮到台東間停駛的台鐵搶修告捷，昨推進再修復花蓮到鳳林、台東到富里路段，今天上午6時起復駛。不過新秀姑巒溪橋位移嚴重，最多達1.15公尺，技師鑑定恐要搶修半年，台鐵目標9月底過後搶修至玉里，僅剩玉里到富里間採公路接駁，並力拼提早修復。

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由於花蓮到鳳林、台東到富里2路段復駛，也讓旅客出現回流，國慶連假期間東部地區截至昨天賣出2.5萬張車票，截至今天統計，訂票逐漸增加，迄今東部車票已售出2.7萬多張，增加了8%，退票潮可望止血。

對此，台鐵局表示，受918花東地震影響，花東線路線中斷，經統計9/18至9/25期間退票率約6成。

台鐵指出，國慶連假疏運期間（10/7～10/11）東部地區已售票2萬7千餘張仍逐漸增加中。至今（22）日上午8點止，國慶連續假期東部地區退票張數僅900餘張，尚無明顯退票情形。

台鐵局強調，台鐵預計於9月底花蓮以南可通車至玉里站，台東以北可通車至富里站，玉里-富里間將安排公路頻密接駁，且將視旅客南迴線訂票狀況，加開列車及加掛車廂，讓台東地區國旅之影響降至最低。