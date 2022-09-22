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校系CP值算法曝光！　「中華大學真的第一」前10名揭曉

2022升大學職涯型 落點分析（圖／翻攝中華大學資訊工程系 資料探勘實驗室）

▲中華大學CP值第一名。（圖／翻攝自「中華大學資訊工程系資料探勘實驗室」官網）

記者曾筠淇／綜合報導

中華大學昨（21）日發出聲明稿，表示接受高虹安道歉，不過第二點一句「CP值」排名第一就引發網友討論。這所謂的CP值究竟如何計算？中華大學資訊工程系也早已寫出公式，並做出圖表，中華大學真的「CP值第一」。

聲明稿的第二點，中華大學指出，「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。」

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CP值如何計算？根據「中華大學資訊工程系資料探勘實驗室」網頁指出，其薪資資料取自「104升學就業地圖-系友薪資行情」，去年指考分數取自「大學考試入學分發委員會官網」，科系資料則以110年度指考校系分則中的校系為基礎。

官網指出，平均薪資計算會將「薪資級距x該級距人數百分比」加總；平均分數計算是以「最低錄取分數/採計科目加權總計」；CP值則將「平均薪資及平均分數正規化」，也就是消除薪資和分數數值範圍及分布不一致的問題，C為平均薪資的百分比排名、P為平均分數的百分比排名，CP則等於「薪資百分比排名（C）-分數百分比排名（P）」。

▲▼ 。（圖／翻攝自「中華大學資訊工程系資料探勘實驗室」官網）

▲計算方式曝光。（圖／翻攝自「中華大學資訊工程系資料探勘實驗室」官網，下同）

官網以台大資訊工程系舉例：
平均薪資 =
$90000 x 18.8% +
$80000 x (26.4% - 18.8%) +
$70000 x (38.7% - 26.4%) +
$60000 x (54.2% - 38.7%) +
$50000 x (70% - 54.2%) +
$40000 x (87.2% - 70%) +
$30000 x (100% - 87.2%)
= $59530

平均分數=
採計及加權: 國x1, 英x1, 數甲x1, 物x1, 化x1
107學年度最低錄取分數 = 415.7
107學年度平均分數(還原單科分數) = 415.7/(1+1+1+1+1) = 83.14

CP值計算=
在1138個校系當中
平均薪資勝過1112個校系: C=1112/1138=97.72%
平均分數勝過1115個校系: P=1115/1138=97.98%
CP = 97.72 - 97.98 = -0.26

▲▼ 。（圖／翻攝自「中華大學資訊工程系資料探勘實驗室」官網）

官網最後也指出，校系CP值排名分為三個排序：
第一優先: CP值由大到小排序
第二優先: 平均薪資由大到小排序
第三優先: 平均分數由小到大排序

若以「學校」來進行分析，官網也排出「CP值前10名」：
一、中華大學（CP值62.72/平均薪資47.98/平均分數32.91）
二、元智大學（CP值55.93/平均薪資52.68/平均分數43.19）
三、中國文化大學（CP值49.15/平均薪資44.4/平均分數30.65）
四、淡江大學（CP值45.76/平均薪資49.42/平均分數42.77）
五、國立聯合大學（CP值40.68/平均薪資45.99/平均分數40.27）
六、真理大學（CP值40.68/平均薪資42.01/平均分數28.76）
七、逢甲大學（CP值35.6/平均薪資49.66/平均分數47.06）
八、國立台灣海洋大學（CP值32.3/平均薪資50.07/平均分數50.82）
九、東海大學（CP值30.51/平均薪資44.83/平均分數41.05）
十、實踐大學（CP值30.51/平均薪資43.43/平均分數36.36）

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