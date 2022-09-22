柯文哲轟藍綠「像惡霸性侵」　周玉蔻：你在害高虹安還沾沾自喜？

▲民眾黨主席、台北市長柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安竟日身陷「戰學歷」風波，身兼黨主席的台北市長柯文哲22日表示，藍綠如今的猛攻就如同「惡霸要性侵女生」。對此，媒體人周玉蔻批評，把未婚的高虹安標籤成「被性侵」，這種不堪字眼，傷害的是高虹安本人，柯文哲還沾沾自喜？

周玉蔻指出，柯文哲一天到晚像個惡霸，除了惡言栽贓攻擊政敵，還「家暴」自己同事。為了自家政黨利益，面對危機不知所措，竟然用性侵這種不堪字眼講高虹安。

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

高虹安此言一出，隨即遭到放大檢視，21日一早坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉，但強調整段記者會綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾。高虹安受訪時甚至一度落淚。

柯文哲22日指出，高虹安畢竟還年輕，所以會覺得很委屈，「要怎麼形容？就像是一個惡霸、流氓要去性侵一個女生，女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說為什麼咬人？奇怪！」