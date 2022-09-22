　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨提「0＋7」配套　觀光採團進團出加購防疫險　

▲▼國民黨召開「逾六成五民眾支持普發現金，蔡政府的紓困振興還要慢幾拍？」記者會,洪孟楷立委出席。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨文傳會主委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

指揮中心指揮官王必勝22日表示，0＋7開放的時程預計落在10月中旬以前，後七天自主管理也會更加鬆綁。對此，身兼國民黨文傳會主委的立委洪孟楷提出0＋7三配套，包括「入境數國人、觀光客分開計算」、「初步採觀光團進團出」、「協調保險業者提供觀光防疫險」，強調指揮中心絕不能只是等時間辦事，預作規劃才能跟上世界、保護台灣。

王必勝22日接受媒體人周玉蔻節目《新聞放鞭炮》專訪時表示，經行政院討論，「0+7」規劃時間點雖然尚未明朗，仍要「再觀察疫情一周」，但開放的時程預計落在10月中旬以前；且「0+7」政策上路後，七天自主防疫也將同步調整，預計會大幅度鬆綁。

針對王必勝說法，洪孟楷表示，目前大多數國家都已經開放邊境，但台灣仍有3＋4管制，外傳10月中可能0＋7，但疫情指揮中心絕不能只是等時間辦事，有三合理配套可以規劃，才能夠真正跟上世界保護台灣。

洪孟楷指出，開放邊境0＋7要有三配套，包括：

一、入境數國人、觀光客分開計算：目前每週入境人數還有總量管制，但過去最令人詬病，就是機位難求，想回回不來，甚至還發生之前柬埔寨國人要逃回來，還沒機位可搭。既然要開放觀光，國人跟觀光客的人數就該分開計算，才不會排擠效應，讓國人回不來、也讓觀光客進不來。

二、初步採觀光團進團出：觀光團易掌握行程，並且入境可要求自費購買快篩，每日或每兩日自主快篩一次，讓導遊放心、遊客玩的安心，也化解觀光地區國人的疑慮。

三、協調保險業者提供觀光防疫險：要求入境觀光客都需加購購買觀光防疫險。觀光客出國，沒有人會想故意染疫而賺取保險，這能減低保險業者風險；而如果真的不幸在台旅遊確診，至少能夠有最基本的住院醫療保障，也才不會讓觀光客付不出醫藥費變成醫院和旅行業者的負擔。

洪孟楷強調，開放邊境在即，指揮中心絕不能沒有任何規劃，要先預想可能的狀況、參考國外的經驗，「台灣開放已經晚了，如果開放還手忙腳亂，那更是萬萬不該！要恢復正常生活，也該穩健放寬、保護台灣！」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／「CP值奪冠」遭出征！　中華大學喊衰說話了
快訊／0+7將上路　口罩管制放寬「規範曝光」
快訊／邊境再鬆綁！　9／29起入境升至每週6萬人次
颱風「塔拉斯」最快今晚生成！　另一低壓「閃過台灣」週末炸雨彈
快訊／新北警抓錯人「爆打無辜男」　2警、所長懲處出爐
嗆林智堅灌水！四叉貓爆「高虹安補習上台大」：學霸人設崩壞
俄國逃難潮！網狂搜「離開俄羅斯」　單程機票飆漲7倍
小孩「連篩3天都陰」！媽保證：戳很深　醫一捅傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《外役監條例》通過　政院調整遴選資格：重大暴力犯罪不能遴選

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

相似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

快訊／邊境鬆綁！929起入境總量升至每週6萬人次　取消機場唾液PCR

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

國門開放周玉蔻三天前就先知道！　她怒：指揮中心在寶島聯播網？

立院新會期明開議　曾銘宗：國民黨團一定強力杯葛

LIVE／邊境「0+7」將上路、口罩令擬鬆綁　行政院最新說明

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

《外役監條例》通過　政院調整遴選資格：重大暴力犯罪不能遴選

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

相似比例24%！口譯哥嗆高虹安論文「非常爛」　淡江助教打臉

踢爆許淑華家族17件自肥工程　蔡培慧：花瓶擺前面，黑道站後面

快訊／邊境鬆綁！929起入境總量升至每週6萬人次　取消機場唾液PCR

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

國門開放周玉蔻三天前就先知道！　她怒：指揮中心在寶島聯播網？

立院新會期明開議　曾銘宗：國民黨團一定強力杯葛

LIVE／邊境「0+7」將上路、口罩令擬鬆綁　行政院最新說明

楊冪「全球首穿」薄荷藍套裝颯又美！　逆天雪白長腿無極限放送

《外役監條例》通過　政院調整遴選資格：重大暴力犯罪不能遴選

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」！全場點頭：被放生了

女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

國旅補助經費用罄！觀光遊樂園「門票3折」優惠10／7截止

柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

想買穿衣鏡又怕佔空間？50元「貼牆拼貼鏡」輕鬆為家打造新裝

中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

政治熱門新聞

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

新竹市長最新民調曝光　高虹安29.9%領先藍綠

「臺灣吧」談教育就被出征　網氣：乾脆改民進黨側翼Bar

快訊／高虹安遭圍剿　柯以「惡霸性侵女生」比喻

蔣孝嚴早已驗過DNA？　周玉蔻：若是後代怎麼沒有「認祖歸宗」

快訊／邊境0+7將上路　口罩管制放寬規範曝光

高虹安登Google熱搜　戰學歷損形象

中華大學接受高虹安道歉！綠營側翼：學生會自己想當狗

幫高虹安道歉片「上字幕」遭出征！中華大學學生會回應了

高虹安還原潑髒水時序！揭綠營一條龍手法

高虹安民調第一　他點出選戰最大危機

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會反駁

蔣孝嚴緋聞女主角是誰？　周玉蔻曝關鍵字網驚：核彈級的新聞

更多熱門

相關新聞

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

除了邊境大幅開放，指揮中心指揮官王必勝表示，口罩令的部分「會在0+7後」解除，但邏輯將大幅調整，以「不用戴」為思考出發點，分階段開放。

陳時中突問「社子島」看法！王必勝：聞到一點味道

陳時中突問「社子島」看法！王必勝：聞到一點味道

最慢10/15改「0+7」旅行業者提3建議

最慢10/15改「0+7」旅行業者提3建議

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

指揮中心解散？王必勝揭「2條件」：衷心期望早點結束這份工作

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

口罩令「0+7」後解封！王必勝：入境改發4劑快篩　最快下週實施

關鍵字：

王必勝洪孟楷開放邊境0＋7

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／連續第3次　Fed宣布升息3碼

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

美女主播看「學姊高虹安」：那樣算學霸？

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面