國民黨提「0＋7」配套　觀光採團進團出加購防疫險　

▲國民黨文傳會主委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

指揮中心指揮官王必勝22日表示，0＋7開放的時程預計落在10月中旬以前，後七天自主管理也會更加鬆綁。對此，身兼國民黨文傳會主委的立委洪孟楷提出0＋7三配套，包括「入境數國人、觀光客分開計算」、「初步採觀光團進團出」、「協調保險業者提供觀光防疫險」，強調指揮中心絕不能只是等時間辦事，預作規劃才能跟上世界、保護台灣。

王必勝22日接受媒體人周玉蔻節目《新聞放鞭炮》專訪時表示，經行政院討論，「0+7」規劃時間點雖然尚未明朗，仍要「再觀察疫情一周」，但開放的時程預計落在10月中旬以前；且「0+7」政策上路後，七天自主防疫也將同步調整，預計會大幅度鬆綁。

針對王必勝說法，洪孟楷表示，目前大多數國家都已經開放邊境，但台灣仍有3＋4管制，外傳10月中可能0＋7，但疫情指揮中心絕不能只是等時間辦事，有三合理配套可以規劃，才能夠真正跟上世界保護台灣。

洪孟楷指出，開放邊境0＋7要有三配套，包括：

一、入境數國人、觀光客分開計算：目前每週入境人數還有總量管制，但過去最令人詬病，就是機位難求，想回回不來，甚至還發生之前柬埔寨國人要逃回來，還沒機位可搭。既然要開放觀光，國人跟觀光客的人數就該分開計算，才不會排擠效應，讓國人回不來、也讓觀光客進不來。

二、初步採觀光團進團出：觀光團易掌握行程，並且入境可要求自費購買快篩，每日或每兩日自主快篩一次，讓導遊放心、遊客玩的安心，也化解觀光地區國人的疑慮。

三、協調保險業者提供觀光防疫險：要求入境觀光客都需加購購買觀光防疫險。觀光客出國，沒有人會想故意染疫而賺取保險，這能減低保險業者風險；而如果真的不幸在台旅遊確診，至少能夠有最基本的住院醫療保障，也才不會讓觀光客付不出醫藥費變成醫院和旅行業者的負擔。

洪孟楷強調，開放邊境在即，指揮中心絕不能沒有任何規劃，要先預想可能的狀況、參考國外的經驗，「台灣開放已經晚了，如果開放還手忙腳亂，那更是萬萬不該！要恢復正常生活，也該穩健放寬、保護台灣！」