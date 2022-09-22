陳時中突問「社子島」看法！王必勝：聞到一點味道　曝動念參選時機

▲王必勝透露陳時中在6月底前未曾與指揮中心討論選舉。（資料照／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中在確定參選前飽受批評，參選後也屢受質疑介入指揮中心決策。不過，指揮中心指揮官王必勝今（22）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時表示，在陳時中宣布參選前，指揮中心幾乎未曾談過選舉，直到6月底曾被問「社子島」或「關渡平原」的狀況，這才有「嗅到一點味道。」

陳時中成為台北市長候選人後，與指揮中心的關係也受到外界關注。王必勝則坦言，他擔任候選人後，確實仍有聯繫，在某些場合會遇到，「假日偶爾也會見個面」，但就是吃飯等。

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不過，也因為卸任指揮官，陳時中參選北市一事遭批「落跑」，對於指揮中心內部的「參選通知」，王必勝則透露，「6月底前從沒跟我們談過任何選舉有關的事情。」他表示，若有人提及或稍微聊到，陳時中就會說：「我們就專心防疫。」直到6月底的某一次，因為王必勝住在北投附近，陳時中那時問他「你對社子島了不了解？」或是問「關渡平原」的相關事情。

王必勝說，這時候才覺得「聞到一點味道」、「他好像有點想法」；而後續發展，就是大家所知道的狀況，但在這之前，陳時中都未談到要去選舉的事情。

只是，在這段專訪過程也出現一段小插曲，周玉蔻問王必勝，對同是台北市長候選人的黃珊珊評價好，「跟陳時中比哪個當市長好？」此時，王必勝脫口：「當然…」下秒隨即改口，笑說「沒有、沒有，都很好，指揮中心行政中立，不分藍綠、政黨黨派。」