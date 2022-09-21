10月上旬有望0+7！　王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增4.6萬多例本土病例，並未達到高峰，且進一步分析數據，昨天與今天單日本土病例都比上週要低，是否疫情高峰早在上週已過？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21）日回應「我認為是有這個可能」，王必勝回答也指出，不排除開放邊境、改採0+7檢疫提前到10月上旬，不過還要觀察，「這幾天很關鍵」。

每週二、週三都是單週本土病例單日最高的時間，指揮中心今（21）日公布國內新增46902例COVID-19確定病例，分別為46673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩分析，和上週三新增4.9萬相比，下降6%；另看昨天單日病例4.4萬，也比上週二下降4.9%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外界關心是否代表疫情已經過了高峰？10月上旬是否可能會開放邊境？王必勝回應「有這個可能」！他說，想這幾天也是很關鍵，今天的4.6萬和上週4.9萬差別不是很大，隨時又變多也是有可能，至少要再看一週來做確定。王必勝也強調，邊境開放措施會先公告，然後有一段時間後再實施，實施應該是在10月沒錯。

台大公衛學院教授陳秀熙今日表示，居家檢疫應走向退場，讓自主防疫上場，目前亞太區只剩下中國大陸、香港和台灣入境要隔離，整體防疫措施應改為監測中重症的時間已經到了；另邊境唾液PCR也應考慮改成快篩。

王必勝表示，其意見有道理，尤其唾液篩檢隨著未來開放國境，更多人入境時，可能造成機場等候時間太長。如果不做唾液篩檢，要如何快篩，相關都已經完成規劃，就看何時實施。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！