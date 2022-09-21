新北50多歲女打AZ死亡！血栓併血小板低下　獲最高額救濟金600萬

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

衛生福利部公布最新疫苗受害救濟審議結果，總計有7案獲得救濟金，其中有一案是接種AZ後死亡，獲得救濟金600萬元，為疫苗受害救濟的最高金額。個案是一名新北市50多歲女性，接種疫苗後19天因為頭痛、嘔吐等症狀就醫，檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後續不幸於住院治療期間過世。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第187次會議記錄，9月8日召開會議總計審查70案，有7案核予救濟，當中6案屬於AZ，被核予救濟金5千至600萬元，另有1案接種BNT，核予救濟金1.5萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

審議個案中有一名獲得最高額救濟金600萬元，指揮中心發言人莊人祥說明，該案為新北市50多歲女性，於接種疫苗12天後出頭痛及頸部酸痛等症狀，後續在第19天因頭痛及嘔吐就醫，血小板、D-dimer 及 AntiPF4 檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群臨床表現，後個案於住院治療期間死亡，死亡證明書記載死因為血栓併血小板低下症候群。

審議小組評估，個案死因與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金新臺幣600萬元。

根據指揮中心統計，目前新冠疫苗受害救濟死亡個案獲得600萬最高額救濟金累積有4人。

AZ6案

彰化縣陳○○（編號：3475） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現、相關檢驗結果及現有醫學實證等研判，個案接種疫苗 37 日後出現帶狀皰疹，個案屬高齡族群， 為帶狀皰疹之好發族群，惟其症狀仍無法確定 與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據 「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18條第1項及其附表其他不良反應給付之規定， 核予救濟金新臺幣 2 萬元。

臺北市宋○○（編號：2958） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗當日出現發燒、嘔吐及手腳麻木等症狀，神經傳導檢查顯示 多發性神經病變，腦脊髓液顯示蛋白質上升，與格林巴利症候群之臨床表現相符，其症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性， 依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」 第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給付之規定， 核予救濟金新臺幣 10 萬元。

新北市馬○○（編號：3388） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案於接種疫苗 12 日後出 現頭痛及頸部酸痛等症狀，個案接種疫苗 19 日 後因頭痛及嘔吐就醫，血小板、D-dimer 及 AntiPF4 檢驗結果符合血栓併血小板低下症候群之 臨床表現，後個案於住院治療期間死亡，死亡證 明書記載死因為血栓併血小板低下症候群，個 案死因與接種 COVID-19 疫苗（AZ）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表死亡給付之規定，核予救 濟金新臺幣 600 萬元。

臺中市嚴○○（編號：2826） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相 關檢驗結果等研判，個案接種疫苗 25 日後因左下肢腫脹就醫，胸部電腦斷層檢查顯示右側肺栓塞，個案病歷並未記載血小板數值，而個案執行標準劑量之肝素治療後，凝血功能並無明顯異常，且醫師順利執行侵入性血栓抽取術，可推測非血栓併血小板低下症候群。惟個案血栓之 症狀仍無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ） 之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及 審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表嚴重疾病給 付之規定，核予救濟金新臺幣 5 萬元。

新竹市程○○（編號：3195） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現、 相關檢驗結果及現有醫學實證等研判，依據申 請書記載，個案接種疫苗後當日下午即出現頭 暈、身體痠痛及呼吸喘等情形，研判應屬常見、輕微之可預期預防接種不良反應。個案接種後 3 日持續因胸悶痛、呼吸喘等情形就醫， 胸部電腦斷層檢查結果顯示無肺栓塞情形，血小板檢驗結果不符合血栓併血小板低下症候群 之臨床表現，惟後續追蹤肺灌注掃瞄結果顯示右肺中葉小區域肺栓塞。目前醫學實證顯示此年齡層接種 COVID-19 疫苗(AZ)後靜脈血栓發生機率有增加情形。綜上所述，個案之症狀無法確定與接種 COVID-19 疫苗（AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 2 萬元。

桃園市吳○○（編號：3007） 本案經審議，依據病歷資料記載及臨床表現等 研判，個案接種疫苗後隔日因全身皮膚癢及頭 痛等情形就醫，經醫師診斷為過敏性蕁麻疹。 蕁麻疹發作之原因包含藥物、食物、環境及心 理情緒等，惟個案之症狀發生於預防接種後之 合理期間，無法確定與接種 COVID-19 疫苗 （AZ）之關聯性，依據「預防接種受害救濟基 金徵收及審議辦法」第 18 條第 1 項及其附表 其他不良反應給付之規定，核予救濟金新臺幣 5,000 元。

BNT1案

臺南市葉○○（編號：3255） 本案經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後 3 日因 左手腳出現紅點情形就醫，血液檢驗結果顯示 血小板數值正常，經醫師診斷為紅疹，疑似蕁 麻疹，而後個案持續因全身紅疹情形就醫數 次。個案之症狀發生於預防接種後之合理期間，研判與接種 COVID-19 疫苗（BNT）相關，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議 辦法」第 18 條第 1 項及其附表其他不良反應 給付之規定，核予救濟金新臺幣 1 萬 5,000 元。

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！