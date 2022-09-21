MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增6例兒童新冠重症，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。一般MIS-C會在確診6周內發生，但今天個案中有1名4歲女童，確診後101天才發病，已經超過3個月，這也是國內間隔最久個案。另有1名5歲男童因為懷疑MIS-C收住院，後續一度出現心因性休克轉入加護病房。

指揮中心今（21）日公布國內新增通報新冠中重症患者107例，分別為中症63例，重症44例。特殊個案方面，新增6例兒童重症都是MIS-C。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這6例兒童重症MIS-C，為3男3女，年齡分布為1歲到10歲，其中僅10歲男童打過二劑疫苗，其餘均未接種疫苗，除有一例預計今日才出院，其餘皆已順利康復出院。

▲9/21特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，其中比較特別的是4歲女童，在確診後相隔101天才發生MIS-C，是國內MIS-C個案發病間隔最久的一例。這名女童沒有接種新冠疫苗，無慢性病史，5/28確診，9/6發燒腹痛，9/9到急診，原本診斷急性腸胃炎住院，住院後出現結膜炎、草莓舌、嘴唇乾裂，改診斷MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療後好轉，已經於9/15出院。

還有一例比較嚴重的個案，羅一鈞說明，該案為5歲男童，沒有接種疫苗，沒有慢性病史，7/20確診新冠，8/29發病，後來陸續有發燒、紅眼、腹痛、皮疹等症狀，9/5到門診懷疑MIS-C住院，住院後因為超音波顯示冠狀動脈擴大，心臟收縮力下降，因為血壓偏低，疑似心因性休克，9/6轉入加護病房，經過免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，9/17已經出院。

根據指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症累計220例，有33例死亡；重症分別為MIS-C 140例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼症11例、家中死亡8例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。