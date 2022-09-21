　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

▲▼9/19中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增6例兒童新冠重症，都是兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。一般MIS-C會在確診6周內發生，但今天個案中有1名4歲女童，確診後101天才發病，已經超過3個月，這也是國內間隔最久個案。另有1名5歲男童因為懷疑MIS-C收住院，後續一度出現心因性休克轉入加護病房。

指揮中心今（21）日公布國內新增通報新冠中重症患者107例，分別為中症63例，重症44例。特殊個案方面，新增6例兒童重症都是MIS-C。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這6例兒童重症MIS-C，為3男3女，年齡分布為1歲到10歲，其中僅10歲男童打過二劑疫苗，其餘均未接種疫苗，除有一例預計今日才出院，其餘皆已順利康復出院。

▲▼9/21特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

▲9/21特殊中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，其中比較特別的是4歲女童，在確診後相隔101天才發生MIS-C，是國內MIS-C個案發病間隔最久的一例。這名女童沒有接種新冠疫苗，無慢性病史，5/28確診，9/6發燒腹痛，9/9到急診，原本診斷急性腸胃炎住院，住院後出現結膜炎、草莓舌、嘴唇乾裂，改診斷MIS-C，給予免疫球蛋白等藥物治療後好轉，已經於9/15出院。

還有一例比較嚴重的個案，羅一鈞說明，該案為5歲男童，沒有接種疫苗，沒有慢性病史，7/20確診新冠，8/29發病，後來陸續有發燒、紅眼、腹痛、皮疹等症狀，9/5到門診懷疑MIS-C住院，住院後因為超音波顯示冠狀動脈擴大，心臟收縮力下降，因為血壓偏低，疑似心因性休克，9/6轉入加護病房，經過免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後病況好轉，9/17已經出院。

根據指揮中心統計，目前國內12歲以下的兒童重症累計220例，有33例死亡；重症分別為MIS-C 140例、腦炎31例、肺炎23例、哮吼症11例、家中死亡8例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
快訊／蛇蠍女聯手25歲小王殺夫焚屍　無期撤銷改判16年
大哥假釋恐生變！出獄接風「囂張放炮嗆警」　14人被逮
快訊／新北警痛毆路人！　亂抓人畫面曝光
快訊／曾任3總統御醫！　心臟權威姜必寧離世
女蛇頭狂送23台灣妹去柬埔寨！　竟30萬交保...檢方抗告
跨聯盟籃球賽爆衝突！　他出拳轟頭遭奪權出場
快訊／TOYOTA台灣「5新車售價調整」　名單一次看
和美小兄妹「生母不願扶養」　可憐內情曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆幫整理房間！她回家見「私密1物」被翻出糗了：我很尷尬

男友家庭超亂！爺爸外遇「親兄妹搞曖昧」　她傻眼：還要嫁嗎

曾任三總統御醫！心臟權威姜必寧逝　享耆壽93歲

碩畢哥「面試70間公司」全被打槍！　咬牙領29K：工時12hrs好累

「全裸名片」太狂！朝陽EMBA學門教授丁炳仁：人性自覺照妖鏡

台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

日本超狂「橘色惡魔」將來台國慶演出！京都橘高校吹奏部排練曝光

婆婆逼生第2胎「獨子會孤僻」　老公也挺！她崩潰：你都出差不在家

男乘客拿棉棒！她公審「為何在高鐵站篩陰陽」　風向一面倒臉腫了

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

暖男見婦聽電話操作ATM　上前狂按取消：詐騙啦！

玉里樓房被震倒「埋1kg黃金」　屋主急挖尋...只找回零星金飾

陳意涵「筷子分藜麥」5小時夾不完　兒子看戲「喊她本名」..下秒求饒XD

佩甄深夜崩潰爆哭！揭醫師娘辛酸　PO文怨老公：為什麼沒時間陪我

女王愛犬柯基來送行！在溫莎城堡目送靈柩離開

婆婆幫整理房間！她回家見「私密1物」被翻出糗了：我很尷尬

男友家庭超亂！爺爸外遇「親兄妹搞曖昧」　她傻眼：還要嫁嗎

曾任三總統御醫！心臟權威姜必寧逝　享耆壽93歲

碩畢哥「面試70間公司」全被打槍！　咬牙領29K：工時12hrs好累

「全裸名片」太狂！朝陽EMBA學門教授丁炳仁：人性自覺照妖鏡

台師大EMI教學資源中心揭牌　共享推動雙語教育經驗

日本超狂「橘色惡魔」將來台國慶演出！京都橘高校吹奏部排練曝光

婆婆逼生第2胎「獨子會孤僻」　老公也挺！她崩潰：你都出差不在家

男乘客拿棉棒！她公審「為何在高鐵站篩陰陽」　風向一面倒臉腫了

MIS-C+6！4歲童染疫101天才發病「間隔最久」、5歲童爆心因性休克

NARA Thai高雄首店9／24開幕　10／10前4人同行送涼拌木瓜絲

重返921震爆點　蔡培慧：若當選結合地方創生推導覽防災教育

越南恐怖作品《The Death》獲極度好評　日玩家點破真相：開發者是百萬YTer

曾怒嗆粉絲幻想症！黃子韜又被拍「帶徐藝洋回家」　網友留言酸爆

國1北上315.4公里匝道車禍！　聯結車失控側翻...1人受傷

遭批「起乩」！蔣萬安：陳時中聽到疫苗採購就「見笑轉生氣」

聯手25歲小王殺夫焚屍　蛇蠍女無期徒刑撤銷改判16年

被蘇奕晉揮拳後腦勺　陳孝榕：學長看我像塊肉

國1北上自小客車硬切外線道　禮儀車失控翻覆...駕駛驚嚇跌坐路肩

剩3隻腳也不怕！　勇橘上跑步機狂奔「跌倒就再爬起來」感動千人

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

花200元「看完高虹安台大論文」　四叉貓給8字評論

「塔拉斯」颱風最快明生成　預估路徑曝

高虹安「諷中華大學夜間部」原話曝光！風向秒轉

廖老大飲料店員工嘴秋　白沙屯媽直接繞走

6.8強震全台有感　南美館殭屍晃到「屍變」

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

媽帶2嬰吃麻辣鍋　被收98元「飲料費」傻眼

確診數突破6百萬！台大醫曝：一堆人沒通報

神分析台東6.4非主震！專家：地震帶一次斷裂規模恐逾7

3歲男童染疫亡！確診隔日「趴在床上無反應」　到院無呼吸心跳

英國妹恨爸逼她來台！結果大逆轉　被1景象震撼

更多熱門

相關新聞

10月上旬有望0+7！王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

10月上旬有望0+7！王必勝：再觀察1~2週「這幾天是關鍵」

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增4.6萬多例本土病例，並未達到高峰，且進一步分析數據，昨天與今天單日本土病例都比上週要低，是否疫情高峰早在上週已過？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（21）日回應「我認為是有這個可能」，王必勝回答也指出，不排除開放邊境、改採0+7檢疫提前到10月上旬，不過還要觀察，「這幾天很關鍵」。

蘇貞昌沒打次世代疫苗！　王必勝：有一定保護力

蘇貞昌沒打次世代疫苗！　王必勝：有一定保護力

確診再下降6%！王必勝：有機會提前開國門

確診再下降6%！王必勝：有機會提前開國門

指揮中心：住宿式、社區式照顧機構「公費快篩」延長至10／31

指揮中心：住宿式、社區式照顧機構「公費快篩」延長至10／31

第二批Novavax明到貨！50.4萬劑供12歲以上民眾接種

第二批Novavax明到貨！50.4萬劑供12歲以上民眾接種

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

許仁杰「機車不倫」八點檔女星！冒雨騎進香閨整夜未出

佳娜驚爆「有帝寶男友」劈腿祖雄當炮友

高虹安：我台大第一名畢業！不像中華大學夜間部

快訊／921大地震23年！9：13規模4.7地震　最大震度3級

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

小弟接大哥出獄　伸脖子挺胸撞警

「實境秀教練」毆人妻！　大鬧飯店動粗還嗆警

神曲成真！她壞壞人夫喊：一下就好

Jennie全裸泡澡私照外流！　駭客囂張嗆：妳跟情人V照片曝光了

高虹安論文多猛？「被引用4000次」等級曝

骨科醫師譴責周玉蔻　掛布條吐心聲

爆「假戲真做」勾搭人夫許仁杰！

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

大陸富商帶「上億財物」偷渡台灣逃亡　爽住文華、W飯店18天被逮

南二監接假釋大哥　小弟包圍嗆警

更多

最夯影音

更多
7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做

7歲夏綠蒂公主「比1手勢」　提醒哥鞠躬！喬治秒照做
7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

7天工程拼45小時完工！玉里坍塌小7拆空　今午鋪設柏油開放通車

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

921太平全倒戶震怕了　怒訴：房子倒22年還在繳貸款

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面