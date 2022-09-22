　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

普丁嗆不惜「動用核武」動員大軍30萬　俄將軍：烏克蘭將不復存在

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日發表全國演說，宣布在俄羅斯進行部分動員，預計將徵召30萬名預備役公民參戰，並且在「部分軍事動員」結束前，役期將被無限期延長，甚至還開嗆不惜動用核武。對此有俄羅斯的將軍在當地政論節目上分析稱，烏克蘭將不復存在。

普丁演說強調，西方已跨越所有界線，開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷性武器，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段包括核武在內，這不是虛張聲勢」、「我們祖國的領土完整、我們的獨立與自由將得到保障，我重申，我們將會竭盡全力」。

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁下令局部動員，並且不惜動用核武。（圖／路透）

普丁還說，俄羅斯將盡一切努力，為頓巴斯以及向俄羅斯提出申請的地區舉行公投提供安全環境。目前被俄羅斯佔領的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，將於9月23日至27日舉行入俄公投。

俄羅斯前陸軍指揮官古魯廖夫（Andrey Gurulyov）當天上政論節目還表示，「很清楚的是，今天的決定意味著烏克蘭終結的開端，這個國家將不復存在，它的歷史正在結束」。

實際上，俄羅斯動員的消息前一天就在俄羅斯社交平台上傳得沸沸揚揚，據Google趨勢數據，「逃離俄羅斯」的相關內容搜索量，在俄羅斯突然暴漲。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►太划算！金盞花葉黃素8盒竟然才1588元　護眼必備快囤貨

ET快訊
許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆
Sandy懷孕「早有端倪」！　公開現身1舉動露餡
「台灣之光」網美口罩爆紅！竟是北醫教授發明　1原因棄專利
Sandy懷孕5個月！吳宗憲發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

普丁嗆不惜「動用核武」動員大軍30萬　俄將軍：烏克蘭將不復存在

駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

台南南二監迎接假釋大哥　黑衣人包圍嗆警狂按喇叭

玉里強震！超級阿嬤上身 第一時間衝出家門護孫❤️

普丁嗆不惜「動用核武」動員大軍30萬　俄將軍：烏克蘭將不復存在

駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

「你敢點歌我就彈」鋼琴面具男神曲彈出　正妹表情出賣秒戀愛

桃園市議員陳萬得批　升格後平鎮農業預算不增反減？

桃園統領週年慶超強回饋hen有感　食在有禮享7折

邊坡時有落石「北橫公路」台7線49.8K　管制通行至9／28

陸沿海「航班大面積取消」1晚取消至少1228班次　真相曝光

桃園航空城搬遷戶批補助不公！　賴香伶：通膨差價政府應負責

棄職籃夢想續留台銀　陳侑昫：打什麼就像什麼

潘武雄引退形象視覺公布　紀念公仔開放預購

澳洲海岸驚現「一整排鯨屍」！230頭領航鯨離奇擱淺　半數已死亡

怪物狀元準備爆發！　訓練師曝特訓重點：他現在比過去更出色

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

軍武熱門新聞

普丁嗆動用核武　俄將軍：烏國將不復存在

駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

美援台武器包括F-35？　于北辰：台有人會飛了

烏情報局長曝「戰爭結束2可能」：普丁死或俄分裂

美國CIA　傳約見我國軍情局長

陸媒：塔江艦「航母殺手」外號名不副實

台灣差1年就擁核彈　卻因為他破功

美陸軍五大「步兵殺器」曝光

俄核動力巡弋飛彈墜海　打撈防洩密

南薰礁神秘血案5死6失蹤　台、越列嫌疑國

美國退伍士官長在家中自殺　同營已有30人輕生

他親手抱骨灰罈　20年來送百位老兵回鄉

更多熱門

相關新聞

駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

駐韓美軍司令：正在準備應急計畫因應中國犯台

韓媒報導，駐韓美軍司令兼聯合軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）表示，為因應中國犯台，正在制定從南韓向台灣提供防衛支援的應急計畫，這也是現任駐韓美軍司令首次提及駐韓美軍有必要因應中國入侵台灣。

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

高效能艦艇第二艦「富江軍艦」下水　國艦國造跨步邁進

烏東公投入俄　中國外交部：各國領土完整應得到尊重

烏東公投入俄　中國外交部：各國領土完整應得到尊重

神隱後現身！傳普丁狂咳胸痛「急找醫師」

神隱後現身！傳普丁狂咳胸痛「急找醫師」

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

英外長首會王毅！對台海緊張局勢表示擔憂

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

快訊／Sandy宣布懷孕！認已超過3個月

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

林襄疑似「上空裸照」又遭網流出

廖老大拋震撼彈　退出直播圈

Sandy懷孕「1週前早有端倪」！

震不停「台灣住哪裡最安全」　全場激推1縣市

日韓網美口罩來自台灣！北醫大副教授花2年發明

謝京穎：仁杰哥並沒有進入我家！臉書「二度編輯」重申清白

豪乳網紅舊手機賣34萬元！　萬筆火辣影像全沒刪

吳姍儒懷孕5個月！吳宗憲曝喜悅

更多

最夯影音

更多
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD
高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面