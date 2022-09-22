普丁嗆不惜「動用核武」動員大軍30萬　俄將軍：烏克蘭將不復存在

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日發表全國演說，宣布在俄羅斯進行部分動員，預計將徵召30萬名預備役公民參戰，並且在「部分軍事動員」結束前，役期將被無限期延長，甚至還開嗆不惜動用核武。對此有俄羅斯的將軍在當地政論節目上分析稱，烏克蘭將不復存在。

普丁演說強調，西方已跨越所有界線，開始核恫嚇，威脅對俄羅斯使用大規模殺傷性武器，「如果俄羅斯國家領土完整受到威脅，為了保衛俄羅斯與我國人民，我們將動用一切手段包括核武在內，這不是虛張聲勢」、「我們祖國的領土完整、我們的獨立與自由將得到保障，我重申，我們將會竭盡全力」。

▲俄羅斯總統普丁下令局部動員，並且不惜動用核武。（圖／路透）

普丁還說，俄羅斯將盡一切努力，為頓巴斯以及向俄羅斯提出申請的地區舉行公投提供安全環境。目前被俄羅斯佔領的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松、扎波羅熱，將於9月23日至27日舉行入俄公投。

俄羅斯前陸軍指揮官古魯廖夫（Andrey Gurulyov）當天上政論節目還表示，「很清楚的是，今天的決定意味著烏克蘭終結的開端，這個國家將不復存在，它的歷史正在結束」。

實際上，俄羅斯動員的消息前一天就在俄羅斯社交平台上傳得沸沸揚揚，據Google趨勢數據，「逃離俄羅斯」的相關內容搜索量，在俄羅斯突然暴漲。

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