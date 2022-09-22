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超商獨家「韓國紅蔘飲」來了！每包只要23元　順口好喝、溫潤補氣

▲▼7-11獨家開賣韓國紅蔘飲 。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣「韓國熊津紅蔘飲」，袋裝設計方便攜帶、即撕即飲 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

花小錢就能補元氣！迎接秋分到來，就有超商自即日起開賣獨家「韓國紅蔘飲」，袋裝設計即撕即飲，順口好喝又溫潤補氣，且10/4前還祭出超狂「買1包送2包」激省優惠，等於每包只要23元，趕快把握便宜喝起來。

7-11獨家引進「韓國熊津紅蔘飲」，嚴選韓國六年根紅蔘萃取液再加入靈芝、蜂蜜、桂皮、蜂王乳等多重精華製成，口感更加溫和滑順又滋補養氣，且為袋裝設計，即撕即飲；即日起至10/4止還能享「買1包送2包」，平均每包只要23元。

▲▼7-11獨家開賣韓國紅蔘飲 。（圖／7-11提供）

▲即日起至10/4前，「韓國熊津紅蔘飲」買1送2，平均每包只要23元。

另外，7-11也於即日起整合13大品牌、超過60款精補商品推出相關優惠，像是任選第2件6折或第2件10元等通通都有，趕快把握便宜囤貨了。

▲▼漢堡王推出「泡菜重磅王」。（圖／業者提供）

▲超罪惡泡菜牛肉堡限時吃。（圖／漢堡王提供，下同）

除了要照顧身體健康之外，當然也要滿足胃口，人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出全新「韓式泡菜烤肉堡」，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10/31止限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

▲▼漢堡王推出「泡菜重磅王」。（圖／業者提供）

▲韓式泡菜搭配火烤牛肉、雞腿排超罪惡。

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