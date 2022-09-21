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今天就衝！　速食店連5天「買炸雞送泡菜+地瓜薯條」

▲▼頂呱呱一斤雞。（圖／業者提供）

▲買炸雞送經典泡菜+地瓜薯條下殺7折吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天就衝！繼買炸雞腿送呱呱包後，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」最新優惠又來了，即日起限時5天「買原味炸雞送經典泡菜+地瓜薯條」，罪惡組合直接下殺7折吃，每日每店數量有限、送完為止。另，漢堡王每月限定「買餐送堡」活動也重磅登場，明（22）日起搶先開訂。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲▼地瓜薯條、經典泡菜滿免費吃。（圖／業者提供、記者蕭筠攝）

▲▼頂呱呱推出2款復刻套餐，「經典泡菜」同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

頂呱呱即日起至9月25日連5天祭出「買原味炸雞送經典泡菜+地瓜薯條」優惠活動，期間只要購買4塊原味炸雞就可免費多吃經典泡菜1盒，再加地瓜薯條1份，整個套餐組合下殺7折，且外送平台也同享優惠，每門市數量有限、售完為止。提醒劍潭店、宏匯店不參與此活動。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王華堡日來了。

另，漢堡王「9月華堡日」也來了，9月22日起至9月25日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定9月26日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，9月26日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用機場、兒童樂園、台積 P1、台中美光、南科台積等門市。

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