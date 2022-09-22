輻射影響胎兒！鄰居「衝家中」要求關WIFI　網推一招免起爭執

▲鄰居媳婦懷孕，擔心輻射影響胎兒，要求原PO關閉WIFI。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄭文晴／綜合報導

懷孕中的婦女需要多方面注意胎兒狀況，以防有任何閃失。有網友分享，鄰居家媳婦懷孕了，跑來跟他說WIFI有輻射，會影響胎兒，要求對方不要使用WIFI，讓他傻眼詢問「該怎麼辦？」網友則建議一招，將WIFI名稱隱藏起來，別浪費時間跟對方爭。

該名網友在PTT以「鄰居有孕婦，讓你關掉Wi-Fi怎麼辦？」表示，最近鄰居家的媳婦懷孕了，說WIFI有輻射，影響媳婦和胎兒健康，「剛跑來敲門，提醒我們不要用WIFI」，而對方不信早已關了廣播，硬要進來確認。

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▲原PO發文詢問解決辦法。（圖／翻攝自PTT）

網友看完都傻眼說，「有什麼毛病」、「換個id，然後說關掉了」、「可以進來查嗎？太扯了吧」、「跟他說IEEE 802.11是ISM頻醫院在用的」、「叫他媳婦不要去醫院 醫院全都是wifi」、「婦產科、醫院、月中都有wifi」、「跟他說手機的電磁波影響更大」、「其實家裡電路有電流就有電磁波」、「叫他先把手機丟了」、「拜託，太陽就是電磁波產生器，要不要關太陽。」

除此之外，也有網友分享一招，可以將WIFI名稱隱藏起來，千萬別浪費時間跟對方起爭執。