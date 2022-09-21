準備開放國境了！蘇貞昌接種第4劑疫苗選高端　籲民眾盡速打疫苗

▲蘇貞昌接種第4劑疫苗。（圖／取自供訊）



記者陳家祥／台北報導

行政院長21日上午赴台大接種第4劑新冠肺炎疫苗，前3劑分別施打AZ、AZ、高端疫苗，此次第4劑仍選擇高端疫苗。蘇在受訪時說，只要政府合格的疫苗都是安全有效的疫苗，政府準備的政府疫苗種類很多，而且數量足夠，只要符合資格的民眾，都請盡速來打疫苗，增加保護力。

針對國境開放議題，蘇貞昌受訪時說，政府會斟酌全世界的疫情跟國內的狀況，各部會都緊盯各種變化，把握本身所掌握的各種醫療資源，也看到經過多年，大家國人同胞一起合作，防疫的工作正到最後要完成結束的階段，希望能讓疫情趕快過去，但是會斟酌各種情況，我們會由各部會討論，確定後提前宣布，讓各行各業有足夠時間因應準備。

在經過簡單的問診，確認身體狀況符合接種疫苗的條件後，隨即由護理人員進行疫苗接種。完成後，蘇貞昌在休息時說，本來就是要讓大家看到，也藉這機會鼓勵，能夠打疫苗的人要盡快打疫苗，我已經打第4劑，只要國家合格疫苗都是安全有效的疫苗，「打也不會怎麼樣，所以其實能打、符合資格，要盡快打」。

蘇貞昌表示，要藉此機會做宣導，好不容易買到第一波疫苗，當時疫情狀況很好、沒人要打，他還跟陳時中部長率先打，然後打了第2、3、4劑，現在政府有非常足夠的疫苗，種類也很多，任你選。

「疫情都在控制下，但是外國的疫情還是有些變化、還有變異株。」蘇貞昌說，現在政府已經朝向要開放國境的路上來走，所以打好疫苗、打滿，出國也更安全，因此要鼓勵國人同胞應該要趕快打疫苗，增加保護力，保護家人、保護社會。

蘇貞昌提醒，雖然台灣疫情相對穩定，但是還是要打疫苗增加保護力，尤其將來我們不但開放可以出國，可以開放外國人、觀光客都可以來，所以時候後會有更多頻繁的互動，限制、管制措施也會放寬減輕，所以這些也要讓國人同胞知道，自己打好疫苗，參加告種活動更有保護力，也會更沒有壓力。