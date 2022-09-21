確診數突破6百萬「沒人在意」　台大醫曝：一堆人沒通報

▲新冠肺炎本土案例累積突破600萬例。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者隋昊志／綜合報導

中央流行疫情指揮中心20日公布新增4萬4500例本土個案，累計通報病例達到601萬820例，正式突破600萬例。對此，台大醫院口腔顎面外科主治醫師李正喆直言，這個數字似乎沒什麼人在意，因為已經脫離現實太遠了，建議政府應該改變作法，才能制定更合理的公衛政策。

自從2020年新冠肺炎疫情爆發以來，本土個案正式突破600萬例，但李正喆在臉書PO文表示，這好像已經沒有什麼人在意，「因為這個數值脫離現實太遠了」。他透露，自己一名友人上個月參加大學同學組成的國內旅遊團前往花東，全團30個人中已有14個人先前就已經確診過，結果3天2夜下來，剩下沒感染過的16個人也通通確診，沒有一個倖免，之前感染過的14個人中，沒有誰是二度感染，好像真的有無敵星星，而這16位新感染的人，最終也只有兩個有主動通報到指揮中心去，其他的人通通都是黑數。

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李正喆認為，以小見大，難以想像台灣現在已經有多少人曾經感染過了，難怪現在外面一片歌舞昇平，運動場、餐廳、電影院、醫院、百貨公司都人滿為患，可能多數的人都感染過了，沒有人在怕。

李正喆呼籲，政府現在應該要趕快做全國抽樣性的血液抗體檢測，看到底有多少比例的人口可能已經感染過了，才能真正去制訂符合現實、合理的防疫公衛政策，以及預估次世代疫苗的採購量，並及早邊境的開放。

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