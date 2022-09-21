第二批Novavax明到貨！50.4萬劑供12歲以上民眾接種

▲Novavax疫苗，資料照。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今日宣布，第二批Novavax疫苗50.4萬劑將於明（22）日抵台，並將於9月30日配送，將提供12歲以上民眾用於基礎劑、基礎加強劑、追加劑。

首批Novavax疫苗庫存不足，指揮中心一度表示9月上旬就會有新一批進貨，數量估計和首批相當約50萬劑，然而因為廠商更改製程，食藥署必須重新審查，不久前還在等待補充文件資料，不過王必勝上週表示，Novavax已通過食藥署審核。

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根據指揮中心資料，我國業於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。

而Novavax疫苗原本僅提供18歲以上成人施打，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)於9月5日開會時，決議開放Novavax提供12至17歲青少年作為基礎劑與追加劑使用，2劑基礎劑間隔至少4週以上，作為追加劑可混打使用。

▲新一批Novavax疫苗明抵台。（圖／指揮中心提供）

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