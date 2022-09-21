快訊／今本土+46673！新北市10252最多　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增46,673例本土個案及229例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。其中以新北市10,252例最多。

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之46,673例本土病例，為21,557例男性、25,092例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市10,252例，臺中市5,913例，臺北市5,705例，桃園市5,200例，高雄市3,593例，臺南市2,620例，彰化縣2,160例，新竹縣1,416例，新竹市1,209例、宜蘭縣1,125例，苗栗縣1,106例，屏東縣1,049例，雲林縣993例，基隆市955例，南投縣848例，花蓮縣731例，嘉義縣654例，嘉義市432例，臺東縣394例，金門縣162例，澎湖縣135例，連江縣21例。

▲9/21新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為21例男性、18例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月19日至9月18日，死亡日期介於9月8日至9月18日。

指揮中心說明，今日新增229例境外移入個案中，為125例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(19例)，德國(10例)，美國及印尼(各6例)，中國(4例)，日本、荷蘭及泰國(各3例)，英國、韓國、菲律賓及奧地利(各2例)，新加坡、柬埔寨、澳大利亞、香港及馬來西亞(各1例)。另162例感染國家調查中。入境日期介於今年8月21日至9月20日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,340,788例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,242,749例排除)，其中6,090,373例確診，分別為32,877例境外移入、6,057,442例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,643例COVID-19死亡病例，其中10,627例本土，個案居住縣市分布為新北市2,228例、臺北市1,192例、臺中市1,074例、高雄市992例、桃園市815例、臺南市811例、彰化縣624例、屏東縣425例、雲林縣336例、南投縣311例、苗栗縣273例、嘉義縣252例、基隆市229例、宜蘭縣219例、花蓮縣186例、嘉義市172例、新竹縣171例、臺東縣154例、新竹市113例、澎湖縣30例、金門縣20例；另16例為境外移入。

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