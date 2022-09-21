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險釀外交危機！丹麥「最美儲妃」消失英女王國葬　背後原因超尷尬

▲▼丹麥太子妃（右）並未出席英女王的國葬。（組圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥太子妃（右圖）未隨瑪格麗特二世與費德瑞克王儲一同出席英女王國葬。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

英女王伊莉莎白二世的國葬已在19日順利落幕，不料英國外交部20日卻被爆在邀請外賓一事鬧出大烏龍，原來外交部忙中有亂，意外多發了一張邀請函給丹麥王室，讓丹麥誤以為儲妃瑪麗（Princess Mary）也能一同隨行，沒想到最後卻臨時喊卡，讓丹麥王室相當尷尬，而英國也迅速致歉。

綜合英媒報導，丹麥王室13日接獲英國邀請後，便宣布丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）將攜王儲夫婦一同出席，然而人們卻發現，有「最美儲妃」稱號的瑪麗，19日未出現在葬禮中，而當天也只見到瑪格麗特二世與費德瑞克王儲（Prince Frederik）的身影。

原來，英國外交部規定，各國元首收到女王國葬的邀請後，只能攜一人作伴，不過由於英國短時間內必須寄出超過200國元首及政要的邀請函，結果他們居然出了紕漏，意外發出了3張邀請函給丹麥王室，導致費德瑞克王儲誤會自己也能帶太子妃一起出席，才鬧出這個大烏龍。

據悉，英國外交部在葬禮前幾天臨時撤回了對瑪麗儲妃的邀請，讓丹麥王室非常尷尬。丹麥王室記者楊森（Jacob Heinel Jensen）透露，英國鬧出的外交烏龍可能讓丹麥王室非常生氣，「這真是件不幸、尷尬而無禮的錯誤，因為如果我們真的拿到3封邀請函的話，你就會覺得丹麥王室和英國王室的關係特別親密」。

英國外交部證實，當局已透過丹麥大使館向丹麥宮內廳表達「深切歉意」，但報導稱，荷蘭、西班牙和約旦王室其實都派出了3名代表到場，因為荷蘭已退位的女王畢翠克絲（Princess Beatrix）與前西班牙國王卡羅斯一世（Juan Carlos）都獲得了英國發出的邀請。

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