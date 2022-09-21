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英國妹被爸逼來台：討厭你！結果大逆轉　街上1景象超震撼

記者陳俊宏／綜合報導

英國女子Niamh分享爸爸當初硬要她來台灣，她還因此說氣話「我討厭你」，結果知道原因後大逆轉，原來爸爸在台灣有朋友可以照顧她，「我真的很喜歡台灣，我愛這裡的食物和人。」但她也說，被台灣滿街都是機車的景象震撼。

Niamh接受《不要鬧工作室》訪問表示，她來自蘇格蘭，當初會學中文和西班牙文，是因為未來這些語言從商很有用，在學2年簡體字後，大學要她去中國當交換學生一年，但當時她生病，所以沒辦法去。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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▲▼Niamh分享爸爸要她來台的苦心。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Niamh說，等到她大學畢業後，跟爸爸說要去中國學超難的中文，「然後他完全沒看我，直接講『妳是要去台灣吧』，我跟他解釋簡體和繁體有差異，所以我必須要去中國，因為我沒學過繁體。他只是淡淡地說，『妳就學吧』。」

「他講的好像跟學怎麼玩跳房子一樣簡單。」Niamh本來還堅持要去北京，「他就嗆『我付錢，所以妳去台灣』。我也說『我討厭你』，但實話是我當然很愛我爸。後來我才發現他在台灣有台灣朋友，那位台灣友人可以幫我更快認識台灣，畢竟我也沒有到這麼遠的國家生活過，我爸也比較放心。」

Niamh指出，現在已經來台好幾周，除了還是不太會過馬路，以及被滿街機車震撼的經驗，真的覺得台灣很安全，很喜歡這裡的食物和人，「現在我終於了解為何我爸硬要我來」。她試了不少台灣美食，直呼超愛小籠包、牛肉麵、芒果冰，「還試了雞爪，一種要花很多力氣但吃不到什麼的食物。」

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Niamh被台灣滿街機車的畫面震撼。（圖／資料照／記者李毓康攝）

台北橋機車瀑布,空氣污染,空汙,pm2.5,機車族,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝）

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