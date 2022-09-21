日男在首相辦公室旁「自焚」反對安倍國葬　全身著火送醫

▲一名男子在首相辦公室附近自焚，疑似抗議安倍國葬。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

日本《朝日電視台》報導，一名男子今（21）日在首相辦公室附近自焚，抗議政府為前首相安倍晉三舉行國葬的決定，案發現場找到一封說明自焚原因的信件。他全身著火、嚴重燒燙傷並且失去意識，已被緊急送往醫院。一名員警在試圖撲滅火勢時也受傷了。

《路透社》報導，安倍國葬將在9月27日舉行，來自日本及海外大約6000人將會出席。而根據最新政府數據，這場典禮的預算高達16.5億日圓（約新台幣3.6億元），包括維安及接待支出。

不過，安倍遇刺後，他所屬的自民黨與爭議教派「統一教會」密切關係被揭露，一項調查顯示，該黨379名國會議員之中，將近一半與「統一教會」有某種形式的互動。這使得反對國葬的民眾越來越多，大部分選民都質疑，在老百姓面臨的經濟痛苦越來越大之際，是否有必要舉行如此昂貴的典禮。

由於上述爭議，現任首相岸田文雄暴跌。《每日新聞》上周末實施的民調顯示，他的支持率僅剩29%，與8月底相比又少了6%。自民黨的支持度也下降6%，只剩下23%。分析人士指出，這已經讓首相難以推動議程。

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