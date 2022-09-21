這一波才發現高虹安「強到跟鬼一樣！」　學經歷驚呆PTT

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安遭爆論文涉抄襲，她20日出示校方文件自清，但也因脫口「戰學歷」再起爭議。不過，聽到高虹安的經歷後，PTT上反而有不少鄉民驚呆，忍不住在HatePolitics板上發起討論，「有人這一波才發現高虹安強到跟鬼一樣嗎？」直呼要不是這次，還真的不知道高虹安的學經歷這麼猛。

這位網友文中表示，之前對高虹安的印象，大概只有「在郭台銘底下工作過」，直到爆出論文爭議，才知道高的學經歷很猛，「師大榜首入學、台大資工碩成績第一名畢業，最扯的是博士論文被引用超過6700（多）次。」

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就有人也回文指出，高虹安師大畢業、考上台大資工，資策會出錢贊助出國念博士，她寫的博士論文還高達幾千次引用，回國後不到35歲就當過鴻海副總。「蹭民眾黨蹭到選上立委，現在還很有可能選上新竹市長，她現在才38歲而已。」

另外，沒有地方派系支持也讓他驚呆，直呼現在打這一波，才發現高虹安的學經歷，不管放到國內外，幾乎都是政治明星等級，「而且她的家庭背景還很普通。」

貼文一出，就有網友也表示，「從政前是真的強到不行啊」、「這些攻擊根本就是在幫她造聲量」、「本來覺得高虹安還好而已，這麼一鬧覺得她靠北強」、「你可以聽她講話，很有邏輯想法，真的聽一聽屌打一堆人」、「大概是史上最有料的首長候選人了。」