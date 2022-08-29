全國首座！台東推出一條龍服務　首設部落食尚旅遊服務中心

▲台東成立全台第一座以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務中心」，並在台北車站舉辦開幕記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府長期推廣部落食尚，今年更在台東市區成立全台第一座以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務中心」，並跨足科技推出全新OTA「台東部落食尚旅遊服務平台」，縣長饒慶鈴28日出席開幕記者會表示，透過虛實整合，盼協助部落經濟穩定發展、拓展客群。

▲旅遊服務中心規劃部落旅遊遊程資訊供民眾參考。

饒慶鈴指出，台東積極發展「慢經濟」，順應優勢推動部落食尚旅遊計畫，3年來奠定了知名度跟能量，串連豐富的天然物產、生態永續理念、原民傳統生活智慧和飲食文化，打造獨特部落遊程，讓旅客深入了解原民飲食文化故事與食的智慧，創造部落食尚旅遊產業鏈，至今輔導23個店家、累積16條部落遊程上架旅遊平台、營收超過5千萬，更多族人復耕傳統作物、擔任導覽人員或提供住宿服務等，吸引許多青年回鄉投入部落產業。

為活絡部落經濟，今年更將整合部落中一、二、三級產業，加入數據科技、體驗等元素，全面升級為六級產業，透過虛實整合推動「台東部落食尚旅遊」品牌，在台東市區「伊塔原旅」成立全國第一座、以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務中心」，提供部落遊程資訊、策展空間服務；為了提升能見度及拓展多元客群，結合數據科技，推出全新OTA「台東部落旅遊服務平台」：https://www.ttstylefood-travel.org/ 導入OMO虛實整合電商平台系統，協助食尚店家數位轉型，完整收納食尚品牌店家資訊、遊程訊息等，一站即完整瀏覽相關資訊，推動部落旅遊進入全新世代。

▲向來訪民衆介紹台東部落旅遊行程及方式。

為了讓民眾搶先體驗全新部落旅遊，縣府舉辦「台東部落食尚旅遊 帶你SALAMA」嘉年華，8／28-8／30於台北車站一樓大廳熱鬧登場。除了將台東特色移植台北，更規劃部落旅遊遊程資訊、原民體驗及原民表演、特色餐點預定服務等多項精彩活動，還有三項隱藏任務等抽獎活動，邀請大家把握暑假最後時光，共同蒞臨同樂，親身體驗來自台東的部落熱情及特色。