天下雜誌「2022幸福城市大調查」　宜縣施政力+社福力非六都第二

▲「2022幸福城市大調查」中，宜縣施政力、社福力非六都第二。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

天下雜誌昨（20）日發表2022幸福城市大調查，宜蘭縣整體競爭力排名非六都縣市第5，另在施政力與社福力面向大躍進，在非六都縣市裡排名第2，施政滿意度為74%，顯示民眾對於縣府團隊的有感施政及民生優先之理念深感滿意認同。宜蘭縣長林姿妙表示，相關調查結果對縣府團隊而言既是鼓勵也是鞭策，縣府將會持續努力拚搏，不負所有縣民朋友的期待與託付。

天下雜誌的調查分為經濟、環境、施政、文教及社福等五大面向，其中，宜蘭縣在施政力總分為3.57分（滿分為5分），施政評估面向包括縣府財政、交通、治安、空汙等，相較於2021年，今年進步5個名次，在非六都各縣市中排名第2。

宜縣府表示，長期以來，宜蘭的財政窘困，但縣長林姿妙上任以來，以財務正常和固定還款為原則，讓宜縣的債務於2021年低於200億元，是20年來第1次，1年期以下的短債，原先預計2027年符合債限規定，更是提前於今（2022）年6月達成，讓宜蘭的長、短債符合規定，徹底改善債務不良體質；而隨著財務體質的改善，各項讓縣民有感的政策推動也逐一到位，不僅讓宜蘭的整體競爭力排名非六都縣市中的第5，施政滿意度調查成績也來到74%。

另一個表現突出的指標，則是社福力，相較於2021年，宜蘭縣的總分從2.86提升到3.07，整體排名也從去年的第6位上升到第2位，顯示縣府在長照、高齡者照顧、幼兒照顧、婦女照顧等領域表現突出。

縣府指出，縣長林姿妙上任後，推動多項社會福利措施，從育兒到高齡長者照護，逐步實現全齡照顧。除了落實讀書免錢、免費營養午餐政策，為紓解家長養育負擔，更建立了友善育兒網絡並完成一鄉（鎮、市）一親子館目標，也同時強化了幼兒園及托嬰服務並提高生育津貼。

另，為了讓樂齡朋友可以安老生活，包括建置長青食堂、設置鄉（鎮、市）一日照中心，辦理社區營養推廣計畫、打造行動乾燥消毒車，推動居家安全防跌計畫、健康磐石大聯盟和免費敬老眼鏡等政策，都獲得縣民朋友的極大回響。上月才舉辦畢業典禮的高齡生活大學，以及為鼓勵高齡志工投入社會參與的行動柑仔店計畫，都讓長輩得以保持身心健康，並在社區中無礙慢活。

林姿妙表示，在縣府團隊的努力下，3年多來施政不分老少、每個人都很重要，秉持「縣民的小事就是縣府的大事」的初衷，一一兌現政見的承諾內容，在城市競爭力裡名列前茅。未來將持續推動友善的社會福利政策、提升有感施政，不辜負縣民對政府的期待，讓宜蘭拚出更美好的未來。