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他酸太年輕進公職「落後一生」！網全搖頭　釣出過來人揭真相

上班族,工作,加班,壓力,社畜（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

公務員工作穩定加上薪水優渥，是不少人夢寐以求的職業。但一名網友表示，朋友去年考進公職後，發現和上市櫃公司的待遇差很多，不僅起薪較低，也沒有配股、分紅，因此勸大家別在年輕的時候進入公職，否則可能會落後一生。但不少人看到後不認同，也釣出在國營事業上班的過來人曝心聲。

原PO在「Dcard」發文表示，他去年到上市櫃傳產公司從事作業員工作，起初底薪為26k，但公司有額外分紅，大概可以領6-10萬元，每個月信託持股也可以拿到3000元，自由加班每個月還有額外1萬多元，年終至少3個月起跳，從小小的作業員再跳到採購部，讓他在26歲的時候就簽了一間將近1000萬的預售屋。

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對比先前一起退伍的同學，對方在去年考上公職且漸漸步入正軌，原以為生活會開始變好，沒想到進去之後才發現公職體系和上市櫃公司差了一大截，沒有配股和分紅，起薪是基本薪，要等1年轉成正式職員，才能拿到完整的考績和績效獎金。看到同學的狀況，原PO呼籲， 年輕人第一份工作應該從起薪高的上市櫃公司做起，認為太年輕進入公職，會落後其他人一大截。

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

但不少人看完文章後表示，「你選擇錢多，他選擇穩定，各有利弊，你每天可能要加班，他4點就休息吹電風扇等4點半下班。長大了事情要從多個角度去思考，而不是由自己主觀意思去判斷」、「我覺得看你有沒有時間精進自己吧，公職的優勢就是上下班穩定，看人願不願意花時間學投資理財」、「公職穩定加薪，你連能不能穩定做到退休都難說」、「抱歉，我就是考公職的，我也能買房，我每天正常上下班，過得開心，等你10年你再跟你朋友比一次看看」。

一名在國營事業工作的網友則說，台灣公務員普考起薪約4萬、高考約5萬，年薪約13.5個月，薪資或職等會隨著年資增加而提升，當然也有天花板。但他認為，如果想要提升薪水，關鍵並非選擇公職或是民營企業員工，而是看個人要不要努力拚，不論是公職還是其他職業，如果肯去考試和努力精進自己，都有機會提高薪水。

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