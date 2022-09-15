陸專科生月薪逾6成「低於22K」　超過3成優先選擇繼續升學

▲大陸高考。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸招聘網站「前程無憂」近日公布最新調查，發現與大學本科生相比，專科生的預期薪酬達成率較低，有六成以上的專科上實際月薪在5000元人民幣（約22300元新台幣）以下，並有超過三成的受訪專科畢業生在畢業後的優先選擇是「繼續深造，專升本」。

根據《第一財經》報導，「前程無憂」發表的這份名為《職業教育人才（專科）求職意向和狀況調查》顯示，近六成受訪專科畢業生選擇優先就業，軟體／網路服務、多元化、計算機／消費電子／電氣是受訪專科畢業生擇業最傾向的前三名行業，國企和事業單位不出意料地成為就業首選，分別佔比67.5%、52.4%。

受訪專科畢業生認為，「學歷太低，企業要求最低本科」「求職時實習經歷欠缺」「目標企業／行業競爭力太大」是影響自身求職結果最重要的三項因素。而薪資待遇、通勤距離、職場發展是受訪專科畢業生在找工作時最先考慮的三類衡量標準。

調查顯示，63.8%的受訪專科畢業生預期月薪在5001至8000元人民幣，但在已獲取錄用通知的畢業生中，只有29.3%的受訪專科畢業生實際薪酬達到了這一區間。63.4%的受訪專科畢業生實際月薪在5000元以下。月薪過萬的受訪專科畢業生更是寥寥無幾，不足5%。

「前程無憂」先前發布的《2021中國重點大學畢業生需求和求職狀況報告》顯示，高學歷與高薪酬之間有著緊密的關聯，重點大學（985／211、雙一流院校）的本科畢業生們月薪預期多數在8001至10000元人民幣，實際獲得錄用通知的本科畢業生中43.0%的人薪酬在這一水平，且絕大多數雇主提供給2021屆碩博畢業生月薪已經過萬元。

對比專科畢業生和重點大學畢業生數據可以發現，雖然專科就業實際薪酬遠低於重點大學畢業生在意料之中，但在應屆畢業生預期薪酬的最終達成率上，專科也要落後10%以上。

調查還顯示，超過三成的受訪專科畢業生在畢業後的優先選擇是「繼續深造，專升本」，近八成出於「學歷越高，越容易找到好工作」的考慮做此選擇。

復旦大學全球科創人才發展研究中心主任姚凱表示，除了求職過程中面臨學歷限制之外，專科生繼續深造的渠道還有待拓寬，數據顯示，2020年，本科招生人數超過440萬，專科招生人數超529萬，而專科起點本科生人數不足62萬。

姚凱還說，技能型專科學生大多進入工廠，從事重複性操作工作，如果沒有具有吸引力的晉升通道或者成長平台，單純依靠薪酬在當前靈活就業發展迅速的情況下，工廠難以吸引技能人才。

姚凱建議，積極搭建幫助職校學生學歷提升、技能提升的發展通道，打破專科學生的職業發展「天花板」。