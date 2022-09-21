肉身破門！慣竊連偷北市6店面得手5萬　騎贓車+變裝仍被逮

記者張君豪／台北報導

16日清晨5時50分起，台北市松山區連續發生6起商家竊案，警方獲報調閱監視器，發現歹徒利用清晨店家尚未營業，居民仍在睡夢中，利用自己壯碩身體撞壞店家大門，甚至利用偷來騎乘的贓車衝撞，闖入店內後搜刮收銀機、抽屜內現金，被害業者損失約新台幣達5萬元。

▲何姓竊嫌用身體衝撞破門，竊取松山區6家店面得手5萬餘元現金。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區松山分局獲報後，成立專案小組緊急追查，經調閱監視器發現，歹徒從南京東路4段連續偷竊包含健康路、民生社區達6家包含餐廳、咖啡廳及設計工作室等一樓店面，這些店家因講究裝潢設計感，門鎖裝潢都是簡易的木門喇叭鎖，或僅有門閂反鎖，導致歹徒暴力侵入並不困難。

警方擴大調閱案發地周邊監視器畫面，從松山區南京東路五段123巷一帶，沿途調至中山區興安街，再一路調到桃園市中壢區，過濾上百支監視器，經分析比對後鎖定何姓慣竊（45歲、多項竊盜前科）涉案，何嫌為規避警方查緝，除騎乘失竊機車行竊，犯案後更刻意變裝、騎車跨縣市製造斷點，增加警方查緝難度。

松山警方調查，發現何嫌還涉及大安、信義區多起類似竊案，松山分局東社所鎖定何嫌行蹤後，19日持北檢拘票當晚在新北市土城區將何嫌拘提到案，扣得其身上剩餘贓款8400元。警詢後以涉加重竊盜罪嫌，移請北檢複訊警方並建請羈押。

警方呼籲，平時店家業者應加強防盜措施，除裝設監視器、強化鎖頭外，營業所得之現金於每日打烊時務必回收、貴重物品亦應鎖在保險箱內，方能遏止竊嫌覬覦。

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