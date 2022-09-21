獨／黃珊珊延攬翟本喬任競選總幹事　跳脫傳統改稱「策略長」

▲台北市長參選人黃珊珊（左）延攬前市府顧問翟本喬（右）擔任競選辦公室策略長。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

面對首都台北市長選戰，藍、綠雙方早早公布競選團隊人選，而最晚投入選戰的無黨籍台北市長參選人黃珊珊，至今仍未定案，預計25日舉辦成立大會公布競選團隊。據了解，黃珊珊將宣布競選總幹事為前台北市政顧問翟本喬，但因希望跳脫傳統選舉束縛，不以「競選總幹事」對外說明，而是改稱為「策略長」。

關於競選團隊人事佈局，國民黨台北市長參選人蔣萬安陣營找立委林奕華擔任競選總幹事，民進黨台北市長參選人陳時中陣營則由立委吳思瑤出任競選總幹事，而獲台北市長柯文哲支持的黃珊珊則遲未公布人選，預計9月25日召開競選總部成立大會時對外說明，地點選在台北市立大學博愛校區中正堂，週末假期勤跑外縣市助選的柯文哲也會到場相挺。

據了解，黃珊珊25日競選總部成立大會中，將宣布由曾出席「智慧城市」政見發表會的翟本喬擔任類似於競選總幹事的職務，但名稱為「策略長」。翟本喬現為美斯潔公司董事長，曾於柯文哲2014年競選台北市長時，協助數位科技政策建言，而柯文哲當選後則進入市府擔任市政顧問。

▲翟本喬。（資料圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊投入選戰後每週拋出政見記者會，且幾乎都會有出席來賓陪同，13日舉辦第3場政策記者會「智慧城市」時，邀請翟本喬到場談及虛擬競選總部、智慧政府元宇宙等政策。相較於前一場「都市再生」記者會中直接宣布前內政部長李鴻源為競選辦公室總顧問，被問及是否邀請翟本喬加入競選團隊，黃珊珊僅語帶保留地說，希望能夠借重翟本喬專業。

黃營人士指出，一開始黃珊珊鎖定不少黨政人士，民眾黨、親民黨都有，但考量到黃珊珊的支持者以青壯年居多，因此希望黃希望競選團隊也能有年輕、開放溝通、創新創意等象徵性；而總幹事代表整個競選團隊的樣貌，不想稱呼「總幹事」，就是想跳脫傳統選舉的束縛，希望能打破過去選舉組織的架構，賦予總幹事職務新的意義，因此決定改稱為「策略長」。

黃營人士說，翟本喬過去在創業界聲譽卓著、形象正面，在創業過程中堅持不懈、努力創新且始終不放棄的精神，與黃珊珊團隊相當合拍，也希望翟的加入能帶動創新思維。儘管頭銜為「策略長」，但肩負的任務與工作內容實質上就是總幹事，同樣需要進行事務性協調、陣營談判等。

▲黃珊珊。（資料圖／記者林敬旻攝）

據了解，翟本喬過去僅是市府顧問，與黃珊珊並無淵源，而這次黃推出智慧城市政策是雙方合作的開端，經過多次深聊後，翟才點頭加入團隊。目前翟已和參與團隊運作半個多月，包括政策擬定、時事議題的攻防等，都有加入討論。

幕僚指出，延攬翟本喬這樣具代表性的人物，可以形塑黃珊珊團隊是具有創新能力、年輕、勇於嘗試，與其他2組對手的競選總幹事強烈對比。陳時中陣營的吳思瑤，是傳統政治人物，背後不乏有派系分配的政治考量；而3組候選人裡最年輕的蔣萬安，則找來林奕華這樣年紀稍長、傳統的人選，顯現藍綠陣營還是受到政黨影響層面大。