自小客右轉巷子猛撞機車　零件噴飛安全帽破裂...騎士慘死

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市橫車路19日傍晚發生自小客車與機車碰撞死亡事故，一部自小客車行經事故地點欲右轉進巷道，與出巷道一輛機車擦撞，機車失控再撞上路邊停放車輛，機車騎士送醫後不治，雙方都沒有酒駕情形，事故詳細原因警方還要調查。

▲苗栗市19日傍晚發生死亡車禍，機車在巷口與汽車擦撞後再衝撞路邊停車，機車騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗警察分局文山派出所於19日下午17時34分許，接獲報案稱有機車撞路邊停放車輛交通事故，立即指派員警前往處置，員警到達場發現重機車駕駛倒地昏迷不醒，立即配合救護人員協助救護傷者並管制及疏導往來人車。

警方初步調查郭姓機車騎士（22歲）騎普通重機車從橫車路巷口駛出，與橫車路欲右轉進巷口由邱男（32歲）所駕駛之自小客發生碰撞，導致重機車失控再撞上路旁停放車輛，機車騎士及自小客駕駛未飲酒。

從監視器畫面看到，機車失控後衝過橫車路撞上路邊停車，速度還相當快，郭姓騎士當場撞飛，人車直接摔落路面，安全帽都撞破了，救護車到場後發現已經沒有呼吸心跳，緊急送往大千院急救，郭男傷勢太重，仍宣告不治。

這起事故疑為雙方駕駛行經路口未注意減速及禮讓，詳細事故原因尚需調查確認，苗栗警分局呼籲駕駛人行經路口務必「慢、看、停」，隨時注意車前狀況，確保交通安全。

▲▼苗栗市19日傍晚發生死亡車禍，機車在巷口與汽車擦撞後再衝撞路邊停車，機車騎士傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）