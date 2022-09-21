強化學習新住民語言動力　教部提供「數位教材＋線上學習」

▲教育部完成東南亞七國新住民語文數位學習教材，搭配線上學習，讓學習不受限。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

新住民語文列入十二年國民基本教育課程綱要後，教育部國教署為提升學生學習新住民語文的動機與興趣，110年已完成開發越南、印尼等東南亞七國新住民語文數位學習教材，總數達到126冊，教育部表示，有興趣者可到新住民子女教育網連結免費使用，而數位學習教材在疫情期間搭上自主學習的風潮，可讓學習能夠不受時間、空間的限制。

國教署表示，新住民語文數位學習教材內容包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等7國語文，每一語言有18冊，總數達到126冊，學習教材均有中文與新住民語文配音，互動功能包含點按課文播放語音對話、互動題目及歌曲設計，以多媒體的方式學習語文。

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▲教育部已完成開發東南亞七國新住民語文數位學習教材。（圖／教育部提供）



國教署進一步說明，數位教材形式具有環保無紙化，而且可使用不同3C載具特性，例如學校可以使用電腦應用在遠距教學或學生可用手機自主學習，讓學習語言變得更方便，降低學習門檻，提高學習興趣，讓更多學生樂於學習新住民語言與了解其文化，為培育未來南向人才紮根。

目前新冠肺炎疫情延續延燒，國教署表示，在疫情期間，透過遠距教學和線上學習的廣泛實施，加上科技輔助，讓語言的學習變得更具彈性，搭配新住民語文配音和互動功能，營造出真實的語文學習環境，有助於新住民語文的學習，未來將持續充實數位學習教材內容與網站活潑化。