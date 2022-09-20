台東6.8強震全台594校受損　災損金額累積逾1.27億元

▲根據教育部最新統計，6.8強震造成全台594校災損，圖為花蓮玉里春日國小校園受損狀況。（圖／記者林振民攝）

記者許敏溶／台北報導

台東918規模6.8強震，各級學校傳出災情，根據教育部最新統計，截至今（20日）16時為止，受災學校共594校，初估災損金額達1億2728餘萬元，全台各縣市以高雄市127校受損最多，損失總金額最高則是屏東2197萬，單一學校受損金額最高為花蓮縣玉里高中，災損金額達981萬元。

受台東6.8強震影響，全台各級學校陸續回報災情，根據教育部最新統計，截至今（20日）16時止，受災學校已達594校，比昨晚增加62校，初估災損金額達1億2728餘萬元，比昨晚增加1158萬。

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教育部表示，受損594校當中，包括臺北市33校、基隆市2校、新北市57校、宜蘭縣8校、新竹市7校、新竹縣14校、桃園市19校、苗栗縣34校、臺中市26校、彰化縣15校、南投縣19校、嘉義縣25校、雲林縣22校、臺南市55校、高雄市127校、澎湖縣3校、屏東縣26校、臺東縣50校、花蓮縣52校。

若以受損校數來說，教育部說明，高雄市127校受損最多，其次為新北57校、台南55校，若以各縣市損失金額來說，屏東損失2197萬餘元最多，其次為花蓮縣1791萬餘元、台東1701萬餘元。

若以學校區分，教育部指出，單一學校受損金額最高為花蓮縣玉里高中，災損金額達981萬元，災損狀況包括建築物磁磚破損、牆面龜裂、天花板損壞及圍牆部分坍塌，其次為台東關山工商損失795萬餘元，損失包括電腦投備損壞、建築物牆面龜裂、天花板損壞等，接著則是屏東天南國小損失約570萬，學校出現磁磚脫落等狀況。

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