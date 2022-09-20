交往5年想結婚！她遭準婆婆勸「減肥成功再辦婚禮」：不然很丟臉

▲原PO和男友到了適婚年齡，男友媽卻要求「等減肥到一定程度再來辦婚禮」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／閔文昱報導

婚禮是許多女孩一生的夢想，不過一名女網友心累表示，和交往5年多的男友已有結婚共識，但對方媽媽卻超愛面子，甚至還希望她減肥到一定程度再來辦婚禮，「不然很丟臉」，讓她得知後相當受傷，發文詢問「大家覺得這個婚還要結嗎...」貼文一出，引發熱議。

一名女網友在Dcard發文表示，她和交往5年多的男友已到了適婚年齡，平時男友的媽媽對她非常好，會煮很多她愛吃的菜，出去玩也會順便帶伴手禮，但最近她和男友的媽媽提到結婚的想法後，對方雖表面上認同，私底下卻偷偷向男友建議，「要不要等她減肥到一定程度再來辦婚禮，不然很丟臉...」讓原PO得知後相當傻眼。

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▲原PO得知男友媽的想法後，相當受傷。（示意圖／取自免費圖庫xFrame）

原PO透露，自己一直都知道男友媽是個極度愛面子的人，但沒想到有一天會影響到她，況且她的身高158公分，體重48公斤，也沒有胖到穿婚紗會丟臉的程度，不過男友因為是單親家庭，所以也很聽媽媽的話，對於這樣的說法並沒有多做反駁，算是默認了。對此，她也心累求問「大家覺得這個婚還要結嗎... 還是有人的婆婆也會管你們的身材？可以教我要怎麼回覆男友媽嗎...」

貼文曝光後，不少網友認為，「幹嘛管他媽？妳跟他媽媽結婚啊～媽寶男你進去會辛苦死」、「可以為了婚禮減肥，但心態是要為了自己」、「婚禮是你的不是婆婆的，自己快樂、老公不嫌就好吧？」、「覺得男友默認有點母湯，估計以後婆媳問題他也會站在媽媽那邊吧」、「應該要考慮的是這樣的男生你還要嫁嗎？」

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