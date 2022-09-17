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大陸 大陸焦點 特派現場

每天用「擀麵杖」減肥！她「健檢出問題」被醫師要求立即停止

▲▼桿麵棍,擀麵杖。（圖／CFP）

▲桿麵杖。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州一名60多歲的婦人為了減肥，每天都穿12小時的瘦身衣，並用擀麵杖配上精油，每天用力擀身體。不過，婦人近期體檢時，卻發現血液中的肌酸激酶指標高出正常值4倍，顯示已經有肌肉損害或者正發生肌肉損害。

根據陸媒報導，婦人最近接受體檢，發現血液生化指標中的肌酸激酶指標高達900多U/L，足足超出正常值上限的4倍以上。

見到健檢報告後，婦人非常擔憂，很快就到醫院就診，接診的醫師看到檢查單後也嚇了一跳，詢問婦人的生活細節，「平時經常健身麼？」「最近有沒有高強度體育鍛煉？」「是不是經常會有胸悶胸痛？」「有沒有出現過血尿？」

婦人對醫生的詢問一一否認，但最後提到，自己有在穿瘦身衣，「每天要穿12小時，並且在全身塗抹精油，跟一起塑身的姐妹們用擀麵杖互相用力地『擀』，目前已經堅持兩個多月了，效果很明顯。」

醫師進一步檢查，發現阿姨的身上有一些若隱若現的瘀痕，要求阿姨不要再穿瘦身衣，也不要再用精油跟擀麵杖減肥。

聽了醫師的話之後，阿姨也有點驚訝，但仍聽話照做，一個星期後再回醫院抽血檢查，肌酸激酶指標已經完全正常了。

醫師解釋，肌酸激酶主要存在於骨骼肌、大腦和心肌當中，在正常情況下，絕大多數肌酸激酶位於肌細胞中，血液中肌酸激酶升高一般提示已有肌肉損害或正發生肌肉損害。

醫師還說，長時間穿塑身衣會對肌肉造成機械性擠壓，再加上持續用擀麵杖去擀肌肉，更加重了肌細胞和微血管損傷，「這種情況有點類似於地震中常見的『擠壓綜合症』，嚴重會導致急性肌肉壞死和腎損傷，後果不堪設想。」

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