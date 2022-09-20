女子上廁所見「白色粄條」屎內蠕動！就醫排出4.9公尺絛蟲

▲女子上廁所時經常有白色長蟲從肛門鑽出。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

隨著大眾對食物的要求愈來愈高，生吃的肉品的方式也更加流行。不過，湖南長沙一名女子喜愛吃生魚片，近日上廁所時，卻常常有白色的長蟲從肛門內鑽出，還會持續蠕動，就醫治療後，竟從體內排出4.95公尺長的絛蟲，讓醫師都傻眼了。

綜合陸媒報導，這名女子因為常常有白色的蟲從肛門鑽出，且就算落到地上，還是會持續蠕動，於是前往就醫。湖南中醫藥大學醫學院預防醫學系教授楊勝輝表示，患者跑來他們醫院看診，醫師於是進行除蟲治療。而依據照片畫面，從女子體內鑽出的蟲外觀相當晶瑩剔透，就如同平時桌上會出現的粄條，沒想到竟是恐怖的寄生蟲。

▲▼女子進行除蟲治療，體內排出4.95公尺長的牛帶絛蟲。（圖／翻攝微博）



楊勝輝指出，後續經過治療，女子的體內排出了4.95公尺長的「牛帶絛蟲」，而這種「牛帶絛蟲」最大可以長到8公尺長。

楊勝輝表示，會受到絛蟲感染，主要是因為生吃或半生吃淡水的魚、蝦、蟹肉，而吃生肉、半生肉也有可能遭到感染。

楊勝輝說，這名女子特別喜歡吃半生不熟的魚蝦，例如醉蝦、醃蝦、醉蟹、鮭魚等食物，不過酒醃、醋泡或醬油醃製雖然能，但無法殺死寄生蟲幼蟲，冷凍保存牛肉也沒有殺滅寄生蟲的效果，因此就算吃醃漬食物、冷凍牛肉，還是有可能感染寄生蟲病。

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