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慎入！深海魚嘴內藏恐怖「異形寄生蟲」　震撼照曝...網嚇瘋

港男訂購了一條空運的赤鯥，沒想到打開魚的嘴巴，卻看見一隻肥美又巨大的寄生蟲。（翻攝自臉書社團香港壽司刺身關注組）

▲香港男子在處理鮮魚時，意外在牠的口中發現一隻又白又肥的寄生蟲。（翻攝自臉書社團香港壽司刺身關注組）

圖文／鏡週刊

一名香港男子日前在臉書分享，他訂購了一條空運的赤鯥，準備享用美味，沒想到打開魚的嘴巴，竟看見一隻像是「異形」、肥美又巨大的寄生蟲，抱怨賣家沒有先檢查處理，網友們看到照片後都受到驚嚇。

該名香港男網友日前在臉書社團「香港壽司刺身關注組」貼出一張照片，是他購買一條空運的赤鯥，沒想到「買大送小」，魚嘴裡驚見一隻肥美又巨大的寄生蟲，他也抱怨賣家應該處理好再出售，不該讓消費者看到，他也好奇網友們是否有遇過相同的經驗。

魚嘴裡藏有一隻肥美又巨大的寄生蟲，嚇壞不少網友。（翻攝自臉書社團香港壽司刺身關注組）

▲有網友認出這隻寄生蟲是「縮頭魚蝨」。（翻攝自臉書社團香港壽司刺身關注組）

網友看了嚇瘋直呼「馬上沒胃口」「好恐怖…他好像看著我」「很高蛋白質這樣」「知道有，但沒見過實物，如果讓我看見一定會說髒話，感覺很噁心，雖然我知道這條魚不想的…」。

有網友則說「魚舌蟲算是常見寄生蟲」「這麼大魚有魚舌蟲很正常啊…」「上次買蝦有兩隻蝦都有是蝦頭裡」。據了解，這種寄生蟲叫做「縮頭魚蝨」，又名食舌虱或食舌蟲，牠們會依附在魚的舌根中，最後取代魚的舌頭，對人類並無危害。




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