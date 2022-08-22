她睡醒眼皮紅腫傷口突變大　3天後竄出「異形寄生蟲」

▲愛德華茲開著窗戶睡覺，隔天早上起床發現眼皮腫起來。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國34歲母親愛德華茲（Louise Edwards）有天睡醒後，突然發現眼皮處出現一個小紅點，以為只是蚊蟲咬傷並不在意，但傷口卻在數小時內快速增長，甚至腫到眼睛睜不開，沒想到3天後，傷口處居然跑出一隻猶如外星生物且沾滿黏液的寄生蟲。

WalesOnline報導，愛德華茲7月22日早上睡醒後，就發現眼皮長出類似青春痘的小紅點，以為是蚊蟲叮咬並未在意。她說，近期並沒有出遠門，只有一個月前到過土耳其、一個星期前住過露營車，「但我睡覺開著窗戶，可能有什麼東西飛進來」。

隨著時間過去，紅點開始變大且腫起，甚至腫到眼睛會閉上的程度。一到23日，她便趕緊就醫，醫師也檢查她的傷口處，試著擠壓，但最終只開了抗生素就叫她回家。

然而24日愛德華茲的傷口已經腫到讓她睜不開眼，甚至感受到「一生當中最劇烈的痛」，但儘管如此，護士還是告訴她繼續服用抗生素。

直到25日這天，愛德華茲鄰居告知可利用「熱水療法」，也就是以滾燙熱水淋傷口處。她接著照做，隨之而來的是一陣爆裂感的疼痛，經過擠壓，傷口處出現一隻沾滿黏液、有腿的寄生蟲。

愛德華茲接著帶著這隻看起來像外星生物的寄生蟲回到醫院，院方繼續叫她服用抗生素。她也把照片PO上臉書，有網友推測，這隻寄生蟲應該是「狂蠅」（Botfly）。