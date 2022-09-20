台中人噴錢不手軟！月砸逾6萬送愛犬上日托　還一次包3個月

▲台中公益路二段餐飲一級戰區，出現大型寵物渡假村，鎖定高端消費市場。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

國內寵物市場每年產值高達500餘億元，有植入晶片的犬貓超過數百萬隻，其中又以台中與新北、桃園並列前三名。單就台中地區而言，寵物旅館就有200餘家，市場競爭激烈。東森寵物雲瞄準台中飼主消費力，推出10店聯慶開幕優惠，店內多種人氣商品買一送一，另外再加碼每日限量商品只要1元的超殺價。

▲東森寵物台中新店盛大開幕！補貨還有免費疫苗除蟲福利 。（圖／東森寵物雲商店提供）



不僅連鎖店重視台中寵物市場，9月初公益路二段也悄悄進駐一家大型寵物渡假村，提供餐廳、美容、旅館服務外，還有日托、寵物瑜珈課程。業者看好台中寵物市場，收費鎖定高端客群，私下透露，雖剛開幕，但已有消費者豪砸6萬多元，相當於上班族「經理級薪水」，將愛犬送日托，讓保母照顧狗兒，且一口氣就先訂3個月。

▲館方還有寵物健身課程，相當消耗愛犬體力，很受飼主青睞。

渡假村內除了寵物友善餐廳、龐物旅館、游泳池以及寵物美容等，還有大型游泳池及戶外遊憩區以及毛小孩安親幼兒園提供全日托服務、安親課程，就有消費者一口氣包3個月，耗費近20萬元，平日早上讓渡假村的保母陪毛小孩活動、做瑜珈、運動及健身。

▲業者透露，就有消費者月砸逾6萬送愛犬到館內上日托。

業者朱巧妏表示，不少飼主工作太忙，沒太多時間陪伴毛孩們，很肯花大錢將愛狗愛貓送托，也因為看好高端寵物市場的潛力，因而攜手管仲管理顧問公司插旗進軍台中開設大型寵物渡假村，搶攻飼主荷包。