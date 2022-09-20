台中傳落單女子被街友「保溫瓶砸腳」　志工幫掃排泄物還遭嗆

記者許權毅／台中報導

台中南區綠空廊道傳出街友隨機攻擊，一名落單女子14日在合作街口時，遭一名年約40歲的街友持保溫瓶攻擊，導致雙腳瘀青，16日又傳出女子被飆罵髒話、作勢攻擊，趕緊跑往人多的地方對方才離開，就連17日當地里長與警方前往聯合稽查還被一名街友持樹枝作勢攻擊，目前由警方勸離並加強巡邏。

▲台中綠空廊道傳出街友攻擊落單女子，里長透露，志工先前前往打掃還遭持棍嗆聲。（圖／長春里長林姍汝提供）



當地里長陳姍汝表示，綠空廊道因為附近有水源，成為街友聚集地，平時會有4、5位街友聚集喝酒，但時常破壞髒亂甚至有排泄物，志工前往清掃還曾遭嗆聲，也頻傳民眾遭作勢攻擊、辱罵髒話。

▲▼街友長期在此喝酒製造髒亂，也不願接受社會局安排至收容所。（圖／長春里長林姍汝提供）



一名女子也在臉書社團上發文指出，自己14日遭疑似街友拿保溫瓶攻擊，導致雙腳瘀青受傷；16日另一名女子在合作街口附近等候先生時，也街友作勢攻擊，女子表示「我一邊大叫一邊往有巡邏箱的巷子跑，不過沒人出來查看，後來躲在樓梯間他才離去。」

對此，第三分局表示，14日的案件為一名52歲江男跟31歲賴女發生行車糾紛，在長春公園爭執，告知雙方權利後各自離去，另外未接獲16日事件的報案，不過已主動了解，並且加強巡邏、增設巡邏箱。

▲清潔隊清出大批街友製造的垃圾。（圖／長春里長林姍汝提供）



里長林姍汝還說，16日偕同警方、社會局、清潔隊以及養工處前往第3次聯合稽查勸離，途中一名48歲周姓醉男不滿遭打擾，持樹枝作勢攻擊，由警方制止脫序行為，無人受傷。

▲▼第一分局與第三分局警方表示已增設巡邏箱，加強巡邏。（圖／記者許權毅拍攝）



由於該處分屬第一分局、第三分局管轄，警方皆表示，已在建國南路與正義街口、建國北路與民生路口增設巡邏箱，也增加巡邏密度，以維護市民安全生活環境。