關山鎮3家碾米廠超過20個筒倉遭震毀　損失高達7千萬

▲地震損毀關山鎮3家碾米工廠超過20個筒倉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



受到9月17日及18日接連超過6級強震，造成台東縣關山鎮關山農會等3家碾米工廠設備受損，初步估計損失高達7千萬，急待中央政府伸出援手，縣長饒慶鈴除了希望予以關山農會等受損碾米工廠專案補助及提供低利貸款，並指示農業處協調縣內台東地區農會等協助分散儲糧，一同協助度過此次難關。

縣府農業處表示，由於地震震央在關山、池上，結果造成關山農會2個500噸低溫筒倉基座受損嚴重，後續需拆除，目前筒倉內約有700-800噸稻穀，因基座受損嚴重，在無重機具跟固定筒倉設備下，基於安全性考量，人員無法進入筒倉內清空稻穀，只能先清理筒倉破損漏出的稻穀，因台東縣內無符合需求規格的重機具，急需中央協助調度，初步損失估計為1,800萬。

另外，關山鎮新乾坤米廠前、後廠設備均受嚴重損害，前廠21座100噸低溫筒倉變形傾倒，6台烘乾爐遭擠壓傾倒、1台粗糠爐線路受損;後廠2座150噸低溫筒倉底部破損溢出稻殼，連接後廠20座筒倉的稻穀輸送線路變形，初步損失估計為5,000萬，關山鎮另一間皇家穀堡同樣是筒倉輸送管線受損，損失估計約為200萬。

農業處指出，此次強震造成25個筒倉受損，影響稻穀倉容量約3,400公噸，評估將影響2期稻穀收量約570公頃面積，佔關山鎮2,042公頃稻作種植面積的28%，為儘速協助米廠恢復運作，台東縣政府已函請農委會專案補助關山農會及提供2家碾米工廠低利貸款，盡速進行災後復建工作。