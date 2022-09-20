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屏東縣開戰！綠周春米喊拿31萬票　藍蘇清泉嗆：看輕屏東人智慧

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

本月17日民進黨縣長候選人周春米舉行競選總部進駐暨團結大會，縣黨部主委羅平道指出：「屏東縣不但是要創造屏東縣第一位女縣長，更要突破2014年『潘孟安障礙』，希望這次周春米能夠拿到31萬票。」國民黨籍縣長候選人蘇清泉對此表示，「看輕屏東鄉親的智慧」。

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉表示，屏東縣長期民進黨執政，讓國民黨視為艱困選區，但兩周前縣府人口統計8月底已跌破80萬人口，有效投票率並非百分百，若以8成5投票人口做計算，參考上屆縣長選舉投票率約68%，換言之近46萬票扣除民進黨高喊的31萬票，國民黨及實質中間選民在15萬票內？隨口喊出要拿31萬，顯示根本看輕屏東人的智慧。

蘇清泉質疑，屏東縣民進黨已執政25年，從總統、行政院長、前立法院院長更都是屏東人，然屏東家庭平均所得卻是全國倒數第二！六項重大交通建設尚未動工，要做為移居城市的第一品牌卻人口逐年下降，對於青年就業光才創建6年的屏東青創聚落年底就要熄燈，更不要說屏東的大學畢業生有三分之二都選擇到外縣市工作，每天有數萬人經由高屏大橋跟雙園大橋到高雄工作；農漁產品因政治因素一再受限虧損，這些政績能深獲肯定嗎？」

蘇清泉指出，上週六行政院長蘇貞昌南下屏東視察宣告執政團隊輔選列車啟動，一早參加民進黨屏東縣長參選人周春米競選總部進駐暨團結大會，時代力量縣長參選人詹智鈞已在8月成立聯合競選總部，9月底將舉行南區造勢大會，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉預於10月舉辦造勢大會，未來屏東縣選情會怎麼變化，相較於北中部選情激烈告急，國境之南屏東縣選舉氣氛稍顯冷淡，能否讓民眾甘願出門投票，將是下一個課題。

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