　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／屏東最缺醫療、交通　周春米促成榮總進駐、高鐵南延

▲▼民進黨屏東縣長參選人周春米 專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨屏東縣長參選人周春米接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

◎採訪：陳家祥、林銘翰、陶本和
◎攝影：黃國霖、屠惠剛

文／林銘翰

「2016年潘縣長就跟我說，屏東最欠缺就是交通跟醫療」，民進黨屏東縣長候選人周春米近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，屏東縣是台灣西部最狹長的縣市，從北到南橫跨112公里，所以在屏東推動的一些建設，往往只有一個都是不夠的，而她也很榮幸，有機會可以參與其中。

周春米指出，自己是第9屆的不分區立委，她代表民進黨的司法專業，再加上是從屏東到台北擔任立委，所以肩上除了司法改革的責任，還有屏東地方鄉親的託付，而自己到國會最早接觸到的議題，就是醫院。

周春米提及，在2016年總統蔡英文執政之後，屏東縣長潘孟安帶了一疊厚厚的「菜單」到台北，她跟民進黨立委鍾佳濱陪同潘孟安拜會交通部，爭取包括高鐵、捷運在內的7大交通建設，「因為屏東太大了，相較於整個國土地理位置比較南方，所以需要更多的交通建設」。

周春米還說，他們當時還去協調國防部搬遷大武營區，「我跟潘縣長去協調的時候才知道，原來裡面有一半的土地是屏東縣政府的」，由於前屏東縣長曹啟鴻有跟國防部簽訂備忘錄，但是要等到另外一個營區蓋好，原有的大武營區才可以搬過去，因此潘孟安才希望透過協調加快腳步。

▼民進黨屏東縣長參選人周春米。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨屏東縣長參選人周春米 專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

周春米回憶，後來在民進黨立法院黨團總召柯建銘的協助之下，屏東縣政府把營建署、國防部及建築師全部找來，大家算完時間都希望能夠盡快，最後大家的共識就是「只要大聖西營區蓋好能搬遷就搬過去」。

周春米說，後來國防部提早將土地歸還給屏東縣政府，蔡英文建議退輔會考慮興建醫學中心等級的醫院，退輔會請來高雄榮民總醫院規劃興建醫院，後來時任行政院長賴清德非常支持整個計畫，拍板將近120億元的經費，之後行政院長蘇貞昌接任，更是極力支持，「蘇院長還幫我們趕進度」。

周春米興奮地說，很開心屏東榮民總醫院在今年11月就可以正式營運了，這一整個過程幾乎都是在跟時間跑，「我想這是一個很重要，我有參與的重要成績」。

周春米表示，自己在2016年上任立委的時候，潘孟安就有特別提醒她，屏東最欠缺的就是「交通」跟「醫療」，這2點一定要好好去努力，因為屏東縣的縣境實在太長了，從最北邊的高樹鄉到最南邊的恆春鎮，南北橫跨將近112公里，所以在屏東推動的一些建設，往往只有一個都是不夠的。

周春米認為，對屏東縣的交通建設來講，高鐵當然是最重要的項目，大家常常說台灣是一日生活圈，但是從西部要連結到東部，「這個是一個斷鍊，你要把這個斷鍊補起來，才可以能夠串起整個國土、整個全島」。

周春米也坦言，有關高鐵南延屏東有很多議論，很多專家、學者到現在還是有些異音，他們認為經濟效益不大、沒有達到標準，「我覺得非常不公平，台灣就是一個島，西部就是一日生活圈」，屏東縣的人口數也許比不上直轄市，但是畢竟還是有80萬人口，每年更有1000萬的觀光人口。

周春米強調，台灣的建設講求的是長久，不是只用現在的時節來判斷，即便前面走得很辛苦，不過現在終於拍板定案，讓人非常振奮，「我今天爭取一個建設來，是要真的對地方有助益」，因為大家都要對歷史負責任。

周春米表示，對於自己可以參與其中，她常常抱著感恩的心，中間大概有3、4年的時間，「高鐵南延屏東的議題，每到選舉就會被拿出來講」，到最後終於拍板定案，終於讓她吃下一顆定心丸，這是對屏東縣的發展很有遠見的建設，可以延續屏東百年的光榮，「這讓我們非常振奮」。

 

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
周玉琴首度放閃64歲賴岳謙！　甜曬合照「中秋多了一個伴」
快訊／兇手抓到了！高雄2車燒成火球　廟會男「踼蜂炮」釀禍
梅花颱風陸警機率曝！　周一、二最靠近台灣
快訊／高雄三民區瓦斯外洩！　民眾緊急疏散
基隆漁船進港秒被查！　開艙驚見「286箱私菸」市價1000萬
遭轟「歧視懷孕女員工」　廖老大嘆：以後麥假好人
梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

ET專訪／周春米感謝老公「金句」 　犧牲家庭生活成「穩定支持力量」

監委「突襲」新北查恩恩案　國民黨團：就是要弄倒侯友宜

ET專訪／屏東最缺醫療、交通　周春米促成榮總進駐、高鐵南延

ET專訪／屏東提早跨入「超高齡社會」　周春米要設「長照處」因應

新北市長選戰有機會？　林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

ET專訪／周春米承接潘孟安獅子座性格　要帶給屏東溫暖細膩＋專業

柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

美濃19里長挺了！陳其邁中秋突襲完勝　狂吸客家票源原因曝光　

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

ET專訪／周春米感謝老公「金句」 　犧牲家庭生活成「穩定支持力量」

監委「突襲」新北查恩恩案　國民黨團：就是要弄倒侯友宜

ET專訪／屏東最缺醫療、交通　周春米促成榮總進駐、高鐵南延

ET專訪／屏東提早跨入「超高齡社會」　周春米要設「長照處」因應

新北市長選戰有機會？　林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

ET專訪／周春米承接潘孟安獅子座性格　要帶給屏東溫暖細膩＋專業

柯志恩「疫情停辦籃籗會來了」　綠營參選人讚爆感謝：肯定陳其邁

挨批不會抱小孩又臉臭！陳時中PO「慈父餵奶照」：孩子都喜歡抱抱

美濃19里長挺了！陳其邁中秋突襲完勝　狂吸客家票源原因曝光　

凱特王妃換上「哀悼珠寶」　珍珠耳環弔念英女王

美國版本iPhone「這一特點」　中國4大電信：買了不能在中國用

「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上廁所也NG

哈利悼念場合意外洩恩愛　對梅根「1浪漫舉動」讓粉絲直呼：被迷倒

國5北上一早「紫爆」　梅花颱風挾雨彈！「風雨過大擬取消高乘載」

警巡邏察覺置物籃多兩雙鞋　單車賊落網辯這原因偷舊鞋

梅花連下4天！1圖看各縣市暴風圈侵襲率　豪雨熱區曝

民進黨桃園市有機會神逆轉？　沈富雄曝關鍵：現在就有這種跡象

外送員有夠衰！小孩取餐卻找不到家長付錢　真相讓人拳頭硬了

快訊／高雄2車燒成火球兇手抓到了　竟是廟會男「踼蜂炮」釀禍

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

政治熱門新聞

比裴洛西大條！《台灣政策法》要審了

蔣萬安酸「尚書大人真機靈」　陳時中：這樣耍嘴皮子不好

二創林宥嘉《說謊》揶揄林智堅　遭主張版權下架

議員cosplay安妮亞　「真面目」驚豔2萬人

免治馬桶片遭二創與「熔爐」連結　陳時中團隊報警了

林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

「女女戀」公開了！高雄2美女發言人放閃：孩子未來什麼座

挨批不會抱小孩！陳時中PO餵奶慈父照

綠營讚爆感謝：肯定陳其邁

民進黨中秋賀卡大咖雲集　網傻了：林智堅呢

監委「突襲」新北查恩恩案　國民黨團：就是要弄倒侯友宜

她曝林穎孟滿意度低迷「狗急跳牆」　要柯文哲簽絕不投降同意書

陳其邁中秋突襲　狂吸客家票源原因曝

查爾斯國王繼位　蔡英文祝賀：台英關係持續成長茁壯

更多熱門

相關新聞

林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

林佳龍：和侯友宜輸贏差距10萬票上下

2022九合一大選11月26日登場，面對新北市這一場戰役，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，從歷屆的開票結果分析，與力拚連任的強敵、國民黨的侯友宜最終選票「輸贏在十萬票」。

綠營讚爆感謝：肯定陳其邁

綠營讚爆感謝：肯定陳其邁

陳其邁中秋突襲　狂吸客家票源原因曝

陳其邁中秋突襲　狂吸客家票源原因曝

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

北市選戰進入肉搏戰　蔣萬安、黃珊珊、陳時中再度同台

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

直擊／現身中秋茶會現場喊「高歌」　陳時中羞笑：改天改天！

關鍵字：

2022九合一大選2022屏東縣長周春米

讀者迴響

熱門新聞

南韓大咖男演員吸毒被捕！

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

黃小柔二女兒「屁股整個皮脫掉」！

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面