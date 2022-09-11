ET專訪／屏東最缺醫療、交通　周春米促成榮總進駐、高鐵南延

▲民進黨屏東縣長參選人周春米接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



◎採訪：陳家祥、林銘翰、陶本和

◎攝影：黃國霖、屠惠剛

文／林銘翰

「2016年潘縣長就跟我說，屏東最欠缺就是交通跟醫療」，民進黨屏東縣長候選人周春米近日接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，屏東縣是台灣西部最狹長的縣市，從北到南橫跨112公里，所以在屏東推動的一些建設，往往只有一個都是不夠的，而她也很榮幸，有機會可以參與其中。

周春米指出，自己是第9屆的不分區立委，她代表民進黨的司法專業，再加上是從屏東到台北擔任立委，所以肩上除了司法改革的責任，還有屏東地方鄉親的託付，而自己到國會最早接觸到的議題，就是醫院。

周春米提及，在2016年總統蔡英文執政之後，屏東縣長潘孟安帶了一疊厚厚的「菜單」到台北，她跟民進黨立委鍾佳濱陪同潘孟安拜會交通部，爭取包括高鐵、捷運在內的7大交通建設，「因為屏東太大了，相較於整個國土地理位置比較南方，所以需要更多的交通建設」。

周春米還說，他們當時還去協調國防部搬遷大武營區，「我跟潘縣長去協調的時候才知道，原來裡面有一半的土地是屏東縣政府的」，由於前屏東縣長曹啟鴻有跟國防部簽訂備忘錄，但是要等到另外一個營區蓋好，原有的大武營區才可以搬過去，因此潘孟安才希望透過協調加快腳步。

▼民進黨屏東縣長參選人周春米。（圖／記者屠惠剛攝）

周春米回憶，後來在民進黨立法院黨團總召柯建銘的協助之下，屏東縣政府把營建署、國防部及建築師全部找來，大家算完時間都希望能夠盡快，最後大家的共識就是「只要大聖西營區蓋好能搬遷就搬過去」。

周春米說，後來國防部提早將土地歸還給屏東縣政府，蔡英文建議退輔會考慮興建醫學中心等級的醫院，退輔會請來高雄榮民總醫院規劃興建醫院，後來時任行政院長賴清德非常支持整個計畫，拍板將近120億元的經費，之後行政院長蘇貞昌接任，更是極力支持，「蘇院長還幫我們趕進度」。

周春米興奮地說，很開心屏東榮民總醫院在今年11月就可以正式營運了，這一整個過程幾乎都是在跟時間跑，「我想這是一個很重要，我有參與的重要成績」。

周春米表示，自己在2016年上任立委的時候，潘孟安就有特別提醒她，屏東最欠缺的就是「交通」跟「醫療」，這2點一定要好好去努力，因為屏東縣的縣境實在太長了，從最北邊的高樹鄉到最南邊的恆春鎮，南北橫跨將近112公里，所以在屏東推動的一些建設，往往只有一個都是不夠的。

周春米認為，對屏東縣的交通建設來講，高鐵當然是最重要的項目，大家常常說台灣是一日生活圈，但是從西部要連結到東部，「這個是一個斷鍊，你要把這個斷鍊補起來，才可以能夠串起整個國土、整個全島」。

周春米也坦言，有關高鐵南延屏東有很多議論，很多專家、學者到現在還是有些異音，他們認為經濟效益不大、沒有達到標準，「我覺得非常不公平，台灣就是一個島，西部就是一日生活圈」，屏東縣的人口數也許比不上直轄市，但是畢竟還是有80萬人口，每年更有1000萬的觀光人口。

周春米強調，台灣的建設講求的是長久，不是只用現在的時節來判斷，即便前面走得很辛苦，不過現在終於拍板定案，讓人非常振奮，「我今天爭取一個建設來，是要真的對地方有助益」，因為大家都要對歷史負責任。

周春米表示，對於自己可以參與其中，她常常抱著感恩的心，中間大概有3、4年的時間，「高鐵南延屏東的議題，每到選舉就會被拿出來講」，到最後終於拍板定案，終於讓她吃下一顆定心丸，這是對屏東縣的發展很有遠見的建設，可以延續屏東百年的光榮，「這讓我們非常振奮」。