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瘋搶5件3折！NET驚見女客「衣服全堆地上」坐著挑　眾人看傻了

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲看到這一幕，原PO忍不住直呼誇張。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣時尚品牌「NET」不僅因平價受歡迎，低調行善也圈了不少消費者的心，近期還打出2件5折、5件3折的活動，吸引大票民眾前往搶便宜。就有一位女網友日前在逛NET時看到一幕，忍不住直嘆，「這樣挑衣服是不是太誇張了～」其他人也傻眼，「沒水準」、「當市場地攤喔」、「便宜也不要這樣糟蹋衣服！」

這位女網友在「●【爆料公社】●」貼出多張照片，「這樣挑衣服是不是太誇張了～小姐妳們這些衣服都要買嗎？把衣服用在地上～」會這麼傻眼，是因為原PO在打折區看到有顧客不只直接坐在地上，整個擋住走道就算了，還把大疊衣服從架上拿下來堆在身邊。

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▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

▲有顧客直接把衣服堆在地上，坐著挑衣服。（圖／翻攝自●【爆料公社】●）

見狀，女網友本想告知工作人員，但她在現場繞了一圈，發現只有一個服務人員，對方還在櫃台忙著結帳、根本走不開。照片一出，就有人驚呆直呼不相信，認為一定不在台灣，原PO也頗無奈，「新北市哦！」

許多人也超傻眼，「完全當自己家的概念」、「所以新衣服買回家一定要先洗過，誰知道它經歷過什麼」、「以為在菜市場挑菜喔」、「白色衣服禁不起這樣放地上吧」、「可能是代購，現在紅標5件3折很划算，但是這樣真的觀感不佳。跟他們買的買家，如果知道自己的衣服被這樣丟在地上，應該也會不高興」、「還以為是在挑地攤貨。」

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