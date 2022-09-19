吊燈搖到「狂晃轉圈」！她站正下方淡定指揮　網驚：地表最強員工

實習記者林郁婷／綜合報導

地震來時，如果你正在工作還能臨危不亂、堅守在工作崗位嗎？一名高雄網友就分享一段地震影片，只見一名飯店女員工完全不顧頭上水晶大吊燈劇烈搖晃，仍然淡定安撫顧客，請大家靠牆站，讓不少人看了都直呼，「根本地表最淡定員工！」

一名網友在「爆料公社」分享一段影片，表示地震當下所有人都嚇得驚聲尖叫，只見一個巨大水晶吊燈也被震得不斷搖晃轉圈，不過下方站著一名穿著制服的女員工，站在櫃檯前，眼睛緊盯著前方客人是否需要幫助，接著舉著手冷靜指揮顧客靠邊站，絲毫不擔心頭頂吊燈會不會掉下來，不免讓人為她捏一把冷汗。

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▲飯店員工指揮若定，被封為「地表最淡定」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片一出，有網友認出地點是漢來飯店9樓宴會廳，不少人更直呼，「地表最淡定員工」、「她對它們家的吊燈很有信心」、「被晃歪還要跟客人說沒事沒事別怕」、「真的是超怕她頭上那顆掉下來」、「姊姊也太鎮定，都不怕頭上那燈」。

高雄漢來美食副總經理吳若寧也證實，影片地點就在9樓宴會廳，「飯店為高樓層建築，鐘擺效應讓地震感覺更強烈」，幸好當時現場只有少數顧客，因此趕緊提醒要注意安全，「遇到地震，員工不能驚慌，否則客人會更驚慌。」