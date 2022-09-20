媽失蹤2天陳屍山溝　死前突然「匯7萬給女兒」詭異最後訊息曝光

▲警方懷疑失蹤女子是遭人綁架殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國喬治亞州59歲女子克里爾(Debbie Collier)離家後突然失蹤，後來被人發現陳屍在山溝中，詭異的是，她死前曾傳一則簡訊給女兒，上面寫著「他們不會讓我走的，愛你」，並匯美元2,385元（約台幣7.4萬元）到對方帳戶，似乎在暗示自己是遭人綁架。

居住在喬治亞州雅典的克里爾，失蹤2天後，11日被人發現陳屍在山溝中。丈夫史帝夫報案表示，他最後一次看到妻子是9日晚間9時，隔天早上醒來發現人突然消失，車子卻停在家中。

36歲女兒阿曼達(Amanda Bearden)也向警方表示，媽離家時身上只帶了駕照和簽帳金融卡(Debit Card)，而且也沒有開自己的車，租借了一輛休旅車，因為突然收到媽媽轉帳，她好奇打電話詢問，才發現對方失蹤。

A death investigation is underway after a woman’s body was discovered in the woods off GA 15/US 441 in northern Habersham County. https://t.co/IIQyem6vrr via @nowhabersham pic.twitter.com/pDtW1Jy9o4 — Now Habersham (@nowhabersham) September 12, 2022

警方根據租車定位裝置，發現車子停在距離克里爾家中以北約96公里的美國441號國道上，後來在附近地區塔盧拉福爾斯(Tallulah Falls)找到克里爾遺體，還有一個紅色手提袋和有燒焦痕跡的藍色防水布。

根據克里爾生前傳給女兒的最後訊息，警方懷疑她可能遭到綁架，且遺體腹部有遭到火燒的痕跡，判斷死因非自殺而是遭到殺害，目前遺體已送去驗屍，暫無法對外提供更多案情。