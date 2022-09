媽失蹤2天陳屍山溝　死前突然「匯7萬給女兒」詭異最後訊息曝光

▲警方懷疑失蹤女子是遭人綁架殺害。(圖/翻攝自Facebook)

美國喬治亞州59歲女子克里爾(Debbie Collier)離家後突然失蹤,後來被人發現陳屍在山溝中,詭異的是,她死前曾傳一則簡訊給女兒,上面寫著「他們不會讓我走的,愛你」,並匯美元2,385元(約台幣7.4萬元)到對方帳戶,似乎在暗示自己是遭人綁架。

居住在喬治亞州雅典的克里爾,失蹤2天後,11日被人發現陳屍在山溝中。丈夫史帝夫報案表示,他最後一次看到妻子是9日晚間9時,隔天早上醒來發現人突然消失,車子卻停在家中。

36歲女兒阿曼達(Amanda Bearden)也向警方表示,媽離家時身上只帶了駕照和簽帳金融卡(Debit Card),而且也沒有開自己的車,租借了一輛休旅車,因為突然收到媽媽轉帳,她好奇打電話詢問,才發現對方失蹤。

